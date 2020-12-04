A Milli Futbol Takımı’nın eski oyuncusu Raşit Karasu vefat etti. Türkiye Futbol Federasyonu, Karasu’nun vefatı nedeniyle 4-7 Aralık tarihlerinde oynanacak müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın eski oyuncusu Raşit Karasu’nun vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 4’ü A Milli olmak üzere 11 maçta Ay-Yıldızlı formayı giyen Raşit Karasu, Fenerbahçe, Vefa, Adana Demirspor ve Mersin İdmanyurdu takımlarında oynarken birçok kulüpte de antrenör ve teknik adam olarak görev yaptı. Raşit Karasu’nun vefatı nedeniyle 4-7 Aralık tarihlerinde oynanacak tüm profesyonel müsabakalarda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacak. Merhum Raşit Karasu’ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve spor camiasına başsağlığı dileriz" denildi.