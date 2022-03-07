banner4556

Ravil Tagir, Emre Belözoğlu yönetiminde ligde ilk kez sahada

banner4664

Medipol Başakşehir’in 18 yaşındaki stoperi Ravil Tagir, Emre Belözoğlu teknik direktörlük görevine geldikten sonra ilk kez bir lig maçında sahaya çıktı.

Ravil Tagir, Emre Belözoğlu yönetiminde ligde ilk kez sahada
banner4584
banner4336

Medipol Başakşehir’in 18 yaşındaki stoperi Ravil Tagir, Emre Belözoğlu teknik direktörlük görevine geldikten sonra ilk kez bir lig maçında sahaya çıktı.

Spor Toto Süper Lig’in 28. haftasında Medipol Başakşehir, Beşiktaş’a konuk oluyor. Bu karşılaşma turuncu-lacivertlilerin genç stoperi Ravil için de ayrı bir önem arz ediyor. Genç oyuncu, Emre Belözoğlu’nun teknik direktörlük görevine geldikten sonra ilk kez bir lig maçında görev alıyor. Belözoğlu, siyah-beyazlılar karşısında Epureanu yerine savunmada Ravil Tagir’e şans verdi.

Ravil, ligde son olarak 1 Ekim 2021’de oynanan ve 3-1 kaybedilen, sonrasında da Teknik Direktör Aykut Kocaman’ın görevinden ayrıldığı Fatih Karagümrük maçında forma giymişti.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Edremit’te güvenliği tehlikeye sokan 125 metruk...
Edremit’te güvenliği tehlikeye sokan 125 metruk...
  1. BALIKESİR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666