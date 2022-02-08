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Rayane Aabid Kasımpaşa’ya imza attı

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Süper Lig’de son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

Rayane Aabid Kasımpaşa’ya imza attı
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Süper Lig’de son olarak Yeni Malatyaspor forması giyen Fas asıllı Fransız orta saha oyuncusu Rayane Aabid Kasımpaşa ile sözleşme imzaladı.

Sezon başında Hatayspor’dan Yeni Malatyaspor’a transfer olan Fransız oyuncu Rayane Aabid, dün kulübü ile olan sözleşmesini feshetmişti. Aabid bugün sağlık kontrollerinin ardından Kemerburgaz Tesisleri’nde Kasımpaşa Sportif Direktörü Emir Saraç’ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşa’ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

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30 yaşındaki futbolcu, bu sezon 23 Süper Lig ve 1 Ziraat Türkiye Kupası karşılaşmasına çıkarken 1 gol, 2 asiste imza attı.

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