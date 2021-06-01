Real Madrid’de yeni sezonda takımın başında 61 yaşındaki İtalyan teknik adam Ancelotti olacak. İspanyol kulübü, Ancelotti ile 3 yıllık anlaşma sağladığını duyurdu.Tecrübeli teknik adam, Real Madrid ile 2013-14 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi’ni ve Kral Kupası’nı kazandı. Madrid, Ancelotti ile 2015 yılında Avrupa Süper Kupası ile Dünya Kulüpler Şampiyonası’nı da müzesine götürmüştü.
Real Madrid Ancelotti’yi açıkladı
Zinedine Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid, Carlo Ancelotti ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.