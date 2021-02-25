UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu ilk maçında Real Madrid, deplasmanda İtalyan ekibi Atalanta ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. İkinci yarı 86. dakikada Ferland Mendy Real Madrid’i 1-0 öne geçiren golü attı. Maçta başka gol olmayınca müsabaka 1-0 tamamlandı. Real Madrid bu skorla son 8 takım arasına kalabilmek için önemli avantaj elde etmiş oldu.Bu müsabakanın rövanşı ise 16 Mart’ta oynanacak.
Real Madrid Atalanta’yı mağlup etti
UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında Real Madrid deplasmanda karşılaştığı Atalanta’yı 1-0’lık skorla mağlup etti.
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