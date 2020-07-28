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Real Madrid’de Mariano Diaz’ın korona virüs testi pozitif çıktı

İSPANYOL EKİBİ REAL MADRİD, 26 YAŞINDAKİ FUTBOLCUSU MARİANO DİAZ'IN KORONA VİRÜS TESTİNİN POZİTİF ÇIKTIĞINI AÇIKLADI.

Real Madrid’de Mariano Diaz’ın korona virüs testi pozitif çıktı

İspanyol ekibi Real Madrid, 26 yaşındaki futbolcusu Mariano Diaz’ın korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi hazırlıklarını sürdüren Real Madrid’de Mariano Diaz’ın korona virüs test sonucu pozitif çıktı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, futbol takımına yapılan korona virüs test sonuçlarına göre Mariano Diaz’ın sonucunun pozitif çıktığı belirtildi. 26 yaşındaki futbolcunun sağlığının iyi olduğu ve evinde karantinaya girdiği ifade edildi.

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