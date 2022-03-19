Recep Atakaş: “Hatayspor’a desteği kayıtsız şartsız kabul ettim“

Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş, Hatayspor’dan isim sponsorluğu teklifi geldikten sonra bu durumdan herhangi bir geri dönüş beklemediğini ve kulübe desteği kayıtsız şartsız kabul ettiğini söyledi.

Hatayspor’a ve Hatay’a verdiği destekleriyle ve birçok alanda yatırımları bulunan Atakaş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Recep Atakaş, İhlas Haber Ajansı’na (İHA) açıklamalarda bulundu. Hatay’ın tarihi, kültürü, turizmi, tarımı, sanayisi ve limanlarıyla Türkiye’nin istisna illerinden birisi olduğunu ifade eden Atakaş, “En önemlisi Hatay’da birçok din, ırk ve mezhepten olan insanların bir arada kardeşçe yaşadığı bir şehir. Bu şehrimizin 53 yıldan beri Süper Lig’de bir takımı olmayışı noksandı. Bunu iş adamlarımız, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız, valimiz ve taraftarlarımız sayesinde başardık. Süper Lig’in külfeti çok fazla, buna destek olmak lazımdı. Bana isim sponsorluğunu teklif ettiler ve bende hiçbir geri dönüş beklemeden kabul etim. Çünkü bütün Hatay’ın 53 yıllık bir özlemiydi. Bende kayıtsız şartsız kabul ettim. Hatayspor’a ülkemizdeki bütün iş adamlarının destek olması lazım. Gençlerimizi kötü yoldan kurtarmak ve sapmamaları için futbola, her türlü spora destek olmalarını bütün iş adamlarına öneriyorum. Sadece spora değil eğitime de destek olmalılar. Ülkemizdeki bütün iş adamlarımızı, sporseverleri, futbol kulüplerine ve bütün spor dallarına destek olmaya davet ediyorum. Bundan sonraki desteklerimiz de devam edecek. Hatayspor Süper Lig’e çıkmadan önce de desteklerim vardı. Hatayspor olsun, İskenderunspor olsun destek veriyordum“ dedi.

Recep Atakaş son olarak ise Hatayspor taraftarlarına, Hataylılara ve Hataylı iş adamlarına spor kulüplerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.