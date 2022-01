Recep Uçar: "Bu galibiyet bizim için çok önemli"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Menemenspor karşısında çok önemli ve değerli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Ümraniyespor, sahasında Menemenspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Bu haftada kazanılan galibiyet bizim için değerli ve önemli. Menemenspor ligin dirençli takımlarından biriydi. İlk yarı kontrolümüzde geçti ve 1-0 önde bitirdik. Oyun iki bölümden oluştu, 69’uncu dakikaya kadar ayrı bir oyun, 69. dakikadan sonra bir başka bölüm vardı. 2-0’a kadar her şey kontrolümüzdeydi. Skoru koruma isteği ve rakibin direnişi bizim adımıza zorlaştırdı. Her şeye rağmen bu zorlu şartlarda kazanılan 3 puandan dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum. Arkalarında ciddi medya ve taraftar desteği olan, finansal olarak büyük camialarla buraya kadar yarışmak kolay değil. Bunu şu ana kadar gerçekleştiren oyuncularımı kutluyorum ve bu yarışın devamını kolay geçmeyeceğini biliyorum. Bu şehirde yaşayan, aidiyet hisseden ve futbolu seven herkesi yanımızda görmek istiyoruz. Umarım burada daha coşkulu ortamda şampiyonluk yarışı vermek bize nasip olur" ifadelerini kullandı.