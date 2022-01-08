Recep Uçar: “Hikayemizi mutlu sonla sonlandırmak adına mücadele edeceğiz“

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ikinci yarıda takımın formunun düştüğü algısıyla ilgili, “Ümraniye takımının ikinci yarılardaki performansının daha düşük olduğunu öne sürerek oluşturulan algı ve düşüncelerin aksine bu takım, bu çocuklar, bizler küçük bir aile ve camia olarak yarışın son anına kadar bu güzel hikayemizi mutlu sonla sonlandırabilmek adına mücadele edeceğiz“ diye konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 20. haftasında Ümraniyespor evinde Kocaelispor’u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, ilk yarının son 4 maçını kazanan bir ekip olarak ikinci yarıya da iyi bir giriş yapmak istediklerini ifade ederek, “Kocaeli takımının her ne kadar eksikleri olsa da bugün sahaya iyi bir 11 ile çıktı ve genel anlamda iyi oyunculardan kurulu. Oyunu genel anlamdan kontrol eden Ümraniye takımı vardı. İlk yarıda çok pozisyon vermediğimiz, değerlendiremediğimiz bir oyun. İkinci yarı kontrol ederek başladığımızı ve Onur ile pozisyon kaçırdığımız bir başlangıç. Kocaeli’nin en büyük silahı çıktığı kontralarla bulduğu pozisyonlardı. 2 tane böyle pozisyon bulduk onlardan. Devre arası oyuncularıma maçın son anına kadar oyun disiplininden korkmama, hücum opsiyonlarını değerlendirmelerini istemiştim. 90’da gelen golle 3 puan aldık. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Gerek geçmiş senelerde, Ümraniye takımının ikinci yarılardaki performansının daha düşük olduğunu öne sürerek oluşturulan algı ve düşüncelerin aksine bu takım, bu çocuklar, bizler küçük bir aile ve camia olarak yarışın son anına kadar bu güzel hikayemizi mutlu sonla sonlandırabilmek adına mücadele edeceğiz. Kocaelispor’a da başarılar diliyorum“ dedi.