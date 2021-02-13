Recep Uçar: "Kolay kaybetmeyen bir takım izlettirmek istiyoruz"

Bu sezon ilk kez iki maç üst üste kazandıklarını belirten Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, taraftarlara kolay kaybetmeyen bir takım izlettirmek istediklerini söyledi.TFF 1. Lig’in 21. haftasında Ümraniyespor, sahasında Eskişehirspor’u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Maçtan önce bizi zor birmaçın beklediğini söylemiştim. Zor da bir maç oldu. Karşımızda dirençli, sert ve doğru savunma yapan bir rakip vardı. Bundan önceki maçlarda rakipleri kadar pozisyona giren bir Eskişehirspor vardı. Sadece iki farklı geriye düşünce kırılganlık yaşıyorlar. Maçın başlarında golü bulduk ancak biz ikinci golübulamayınca dirençli oyunları aynı şekilde devam etti. Biz final paslarını doğru kullanamadık. 90’dan sonra goller bulduk ve kazandık. Bu sene ilk kez iki maç üst üste kazandık. Kolay kaybetmeyen bir takım izlettirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.