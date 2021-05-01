Recep Uçar: "Penaltının ardından motivasyonumuz düştü"

Altay mağlubiyeti sonrası konuşan Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, "İkinci yarının başında rakibin penaltısının ardından biraz motivasyonumuz düştü. Oyun kalitemiz de düştü. Üretken de olamadık" dedi.
"Baskın bir oyun oynayan takım vardı"İkinci yarıda da baskın oyunlarına devam etmek istediklerini aktaran Uçar, "İkinci yarının başında rakibin penaltısının ardından biraz motivasyonumuz düştü. Oyun kalitemiz de düştü. Üretken de olamadık. Altay’ın oyun kurmasını engellersek başarılı olacağımızı düşünüyorduk. İlk yarıda da bunu yaptık. Genel olarak maalesef mağlup oldu. Göreve geldiğimizde 5 puanı olan Ümraniyespor’u 50 puanla 8. sıraya kadar çıkardık. Her oynadığı maçta sahaya kalitesini ortaya koyan ve baskın bir oyun oynayan takım vardı. Oyuncularıma sezon boyu ortaya koydukları performans için teşekkür ettim. Bir hafta kaldı. Akhisarspor maçıyla sezonu tamamlayacağız" diye konuştu.