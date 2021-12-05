Recep Uçar: “Pozisyonları değerlendiremedik”

Boluspor’a sahasında 2-1 mağlup olan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Recep Uçar maçın ardından konuştu. Yakaladıkları pozisyonları değerlendiremediklerini söyleyen Uçar, Balıkesir maçıyla tekrar çıkışa geçmek istediklerini belirtti.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Boluspor’u konuk eden ve uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 2-1’lik yenilgiyle ayrılan Ümraniyespor’da Teknik Direktör Recep Uçar, müsabakadan sonra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Üst üste alınan mağlubiyetlerin ardından bu maçta çıkışa geçmek istediklerini aktaran Uçar, “Arka arkaya aldığımız 2 yenilginin ardından Bolu maçını şans olarak görüyorduk. Maça da coşkulu, arzulu ve oyunu kontrol ederek başladık. Golden önce yakaladığımız pozisyonları atamadık ve yine jeneriklik bir gol yedik. Sonrasında pozisyonlar yakaladık ama sonlandırma konusunda başarılı olamadık. İkinci yarıda çok değişiklik yapmadık. Bizim 3. bölgedeki final paslarını doğru kullanamayışımız eksikliğimizdi. Son dakikada çıkarken kaptırdığımız bir top ve yediğimiz bir gol var. Uzun zaman sonra evimizde kaybettik. Haftaya Balıkesir maçıyla tekrar çıkış yakalamaya çalışacağız” diye konuştu.