Recep Uçar: "Takım vicdanı için durma kararı aldım"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Samsunspor karşısında attıkları ikinci gol ile ilgili olarak, “Kazanmak için her şey mübah değildir. Oyuncularımı yanıma çağırdım. Takım vicdanı için, ekip olarak böyle bir karar aldım” dedi.
"Kazanmak için her şey mübah değil”
Attıkları ikinci gol öncesinde bir kural hatası olmadığını, takım vicdanı için santradan sonra beklemeleri gerektiğinin altını çizen Uçar, şu ifadelere yer verdi:"Tam atağa çıkarken bize yapıldığını düşündüğümüz faul pozisyonunun sonrası hakem oyunu durdurdu. Topun rakipte mi bizde mi olduğunu açıkçası o sıra bilmiyorum. Hakem hava atışıyla oyunu başlattı. Kurala göre oyuncumun davranışının yanlış olduğunu düşünmüyorum. Samsunsporlu oyuncunun gereğinden fazla beklediğini düşünüyorum. Fakat atılan gol rakip oyuncuların durması, kaleci ufak bir tepki verdi ama sonrasında gol oldu. Bu açıkçası takım olarak herkesin sevinmediği bir goldü. Kazanmak için her şey mübah değildir. Oyuncularımı yanıma çağırdım. Takım vicdanı için, ekip olarak böyle bir karar aldım. Sonrasında maç berabere bitti. Oyuncularım ve kendi adıma bu olayın bu şekilde yorumlanması daha doğru."