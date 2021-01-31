Recep Uçar: "Takım vicdanı için durma kararı aldım"

Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Samsunspor karşısında attıkları ikinci gol ile ilgili olarak, “Kazanmak için her şey mübah değildir. Oyuncularımı yanıma çağırdım. Takım vicdanı için, ekip olarak böyle bir karar aldım” dedi.

TFF 1. Lig’in 19. haftasında Ümraniyespor, sahasında karşı karşıya geldiğ Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı. Müsabakanın ardından Ümraniyespor Teknik Direktörü Recep Uçar basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Müsabakayı değerlendiren Uçar, "Zor bir maç olmasını bekliyorduk. İlk yarıda biraz daha önde basarak rakibi hata yapmaya zorladık. Bireysel hatadan yediğimiz golün ardından psikolojik olarak biraz dağılmalar yaşadık. İlk yarı zor da olsa bu şekilde devam ettik. İkinci yarının bazı bölümlerinde taktiksel anlamda daha doğru şeyler yaptık. Pozisyonlar da verdik. Ancak gol de bulduk. Netice itibarıyla 1 puanla haftayı kapattık. Aldığımız 1 puan çok değerli.

"Kazanmak için her şey mübah değil”

Attıkları ikinci gol öncesinde bir kural hatası olmadığını, takım vicdanı için santradan sonra beklemeleri gerektiğinin altını çizen Uçar, şu ifadelere yer verdi:

"Tam atağa çıkarken bize yapıldığını düşündüğümüz faul pozisyonunun sonrası hakem oyunu durdurdu. Topun rakipte mi bizde mi olduğunu açıkçası o sıra bilmiyorum. Hakem hava atışıyla oyunu başlattı. Kurala göre oyuncumun davranışının yanlış olduğunu düşünmüyorum. Samsunsporlu oyuncunun gereğinden fazla beklediğini düşünüyorum. Fakat atılan gol rakip oyuncuların durması, kaleci ufak bir tepki verdi ama sonrasında gol oldu. Bu açıkçası takım olarak herkesin sevinmediği bir goldü. Kazanmak için her şey mübah değildir. Oyuncularımı yanıma çağırdım. Takım vicdanı için, ekip olarak böyle bir karar aldım. Sonrasında maç berabere bitti. Oyuncularım ve kendi adıma bu olayın bu şekilde yorumlanması daha doğru."