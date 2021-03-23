Red Bull Athlete Zone’un konuğu Bora Altıntaş

Bolu ve Kayseri’de kış sporları tutkunlarına farklı bir tecrübe sunan Red Bull Athlete Zone, bu kez İstanbul’da Bora Altıntaş’ı ağırladı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu sporcunun aynı zamanda jüri olduğu etkinlikte yaklaşık 100 kişi yeteneklerini gösterdi. BMX Street disiplinin en önemli organizasyonlarından biri olarak değerlendirilen Nass Festivali’nde Türkiye’yi temsil eden Bora Altıntaş’ın yanı sıra Ediz Teşni ve Ahmet Samet Erdem’in de jüride yer altığı BMX kategorisi mücadelesinde birincilik Talha Türkaslan’ın oldu.Yarışta ikincilik Emre Keskin’e, üçüncülük de Caner Kurtoğlu’na gitti. Kaykay kategorisinde zirveye Bera Tok çıkarken podyumu tamamlayan isimler ise Furkan Kaplan ve Samet Avcı oldu.