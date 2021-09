Red Bull BC One’a başvurular 21 Eylül’e kadar devam edecek

Bu yıl İzmir’de gerçekleşecek Red Bull BC One’a başvuru, 21 Eylül tarihine kadar devam ediyor. 2 Ekim’de ön elemeler ve atölyelerle başlayacak yarışma; 3 Ekim tarihinde final karşılaşmalarıyla devam edecek. Türkiye finalini kazanan B-Boy ve B-Girl’ler ise 5 ve 6 Kasım tarihlerinde Polonya’nın Gdansk şehrinde gerçekleşecek dünya finalinde Türkiye’yi temsil edecek.

Breaking yarışması Red Bull BC One; Türkiye Finali’ni bu yıl İzmir’e taşıyor. Türkiye’nin her noktasından yeteneğine güvenen katılımcılar için başvurular 21 Eylül’e kadar sürüyor. Elemeleri atlayan adaylar için ise 3 Ekim tarihinde final düzenlenecek. Türkiye’nin en iyi B-Boy ve B-Girl’ünü, daha önce Red Bull BC One dünya finallerinde yarışmış olan Red Bull All Star ailesinden B-Boy Ronnie, Killa Kolya ve Türkiye breaking sahnesinden Okan Aydoğan belirleyecek.

Büyük final Kasım’da Polonya’da

Breakdans yarışması, 30’u aşkın ülkede düzenleniyor. Bu yıl İzmir’de düzenlenecek Red Bull BC One Cypher’ın Türkiye ayağının ardından dünya finali Kasım ayında Polonya’da gerçekleşecek.