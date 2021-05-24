Red Bull Campus Clutch’ta kazanan ’Bedel Ödeyenler’

Dünyada ilk kez gerçekleştirilen, üniversiteler arası VALORANT turnuvası Red Bull Campus Clutch Türkiye kazananı belli oldu. Türkiye elemelerinde 80 takımın arasından sıyrılarak büyük finale isimlerini yazdıran DeSync ve Bedel Ödeyenler, İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali’ndeki büyük finalde karşı karşıya geldi. Heyecan dolu mücadelenin ardından Dokuz Eylül Üniversitesi’ni temsil eden Bedel Ödeyenler, Türkiye kazananı olmayı başardı. İzmir temsilcisi, ülkemizi 53 ülke takımının yer alacağı Red Bull Campus Clutch Dünya Finali eleme turunda temsil edecek.

Üniversite öğrencilerinin ülkesini ve okullarını temsil etmesine imkan veren dünyanın ilk üniversiteler arası global Valorant turnuvası Red Bull Campus Clutch’ta final heyecanı nefesleri kesti. Türkiye elemeleri sonunda 80 takımın arasından sıyrılarak finale isimlerini yazdıran DeSync ve Bedel Ödeyenler, heyecan dolu finalde karşı karşıya geldi. İstanbul Gençlik ve Eğlence Festivali’nin (İGEF) de kapanış etkinliği olan Red Bull Campus Clutch Türkiye Finali’nde rakibini 5 oyun sonunda 3 kez yenen 9 Eylül Üniversitesi temsilcisi Bedel Ödeyenler, Red Bull Campus Clutch Türkiye kazananı oldu.

53 takım arasında Dünya finali arayacaklar

Türkiye kazananı olan İzmir ekibi, 53 ülke temsilcisinin katılacağı Dünya Finali eleme turuna katılmaya hak kazandı. Ülke kazananları, 3-6 Haziran tarihlerinde Madrid’de gerçekleşecek eleme turunda kendi kıtalarındaki diğer ülke kazananlarıyla karşılaşacak. Eleme turunda başarılı olan 12 finalist, 17-18 Temmuz tarihlerinde yine Madrid’de düzenlenecek Dünya Finali’nde mücadele edecek. Dünya Finali’nde şampiyonluğa uzanan üniversite takımı, 20 bin Euro’luk ödülün yanı sıra Valorant Masters’ta mücadele eden dünyanın en iyi Valorant oyuncularıyla tanışma fırsatını elde edecek.

Üniversite öğrencilerine özel ilk Valorant turnuvası

2020 yılında piyasaya girdikten sonra gamerların ilgi odağı olan Valorant’ı, yaklaşık 18 milyon oyuncu oynuyor. 5’er kişiden oluşan takımların karşı karşıya geldiği oyunda, bir maç 25 tur üzerinden kurgulanıyor. Twitch üzerinden ‘Tek oyunun bir günde izlenme rekoru’nu 34 milyon izlenmeyle elde eden Valorant, en çok oynanan oyun olma yolundaki gelişimini de sürdürüyor. Dünyanın en önemli ve yenilikçi Valorant turnuvalarından biri olan Red Bull Campus Clutch, üniversite öğrencilerini bir araya getiren ilk Valorant turnuvası olma özelliğine sahip.