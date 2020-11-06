Red Bull Challengers İstanbul Maratonu’nda koşacak

Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, 8 Kasım’da gerçekleştirilecek İstanbul Maratonu’nda yer alacak.

Aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers, İstanbul Maratonu’nda koşmaya hazır. Antrenmanlarını İstanbul, İzmir ve Ankara’nın en zor parkurlarında sürdüren topluluk, 8 Kasım günü gerçekleştirilecek maratonla hem şehre meydan okuyacak hem de koşmak isteyenlere ilham olacak. Beat, No Reason Co., Rundamental, Runarchy, KSK One Team ve Ankarunning koşu grupları N Kolay İstanbul Maratonu’nda herkesi aktif yaşama teşvik etmek için kilometreleri kat edecek.

Spor profesyonelleri ve gönüllülerinden oluşan Red Bull Challengers, aktif yaşam hedefleri doğrultusunda daha iyi bir performans gösterebilmek için kendilerine meydan okuyor.