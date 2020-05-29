banner3088

Red Bull Chess Masters’da şampiyonlar belli oluyor

TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU VE RED BULL’UN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ, RED BULL CHESS MASTERS’DA 3. SEZONUN ŞAMPİYONLARI BELLİ OLUYOR. TÜRKİYE GENELİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 10 ÇEVRİM İÇİ ELEME SONRASINDA FİNALE ADINI YAZDIRAN 40 ERKEK VE 40 KADIN SATRANÇ OYUNCUSU, TÜRKİYE’NİN EN İYİSİ OLABİLMEK İÇİN MÜCADELE EDECEK. BU SENE İLK KEZ TAMAMI ÇEVRİM İÇİ OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN TURNUVADA EN İYİ OYUNCULARI BELİRLEYECEK KADINLAR FİNALİ 30 MAYIS’TA, AÇIK KATEGORİ FİNALİ İSE 31 MAYIS’TA OYNANACAK.

Red Bull Chess Masters’da şampiyonlar belli oluyor

Türkiye Satranç Federasyonu ve Red Bull’un ortaklaşa düzenlediği, Red Bull Chess Masters’da 3. sezonun şampiyonları belli oluyor. Türkiye genelinde gerçekleştirilen 10 çevrim içi eleme sonrasında finale adını yazdıran 40 erkek ve 40 kadın satranç oyuncusu, Türkiye’nin en iyisi olabilmek için mücadele edecek. Bu sene ilk kez tamamı çevrim içi olarak gerçekleştirilecek olan turnuvada en iyi oyuncuları belirleyecek kadınlar finali 30 Mayıs’ta, açık kategori finali ise 31 Mayıs’ta oynanacak.

Türkiye’nin en iyi oyuncularını bir araya getiren satranç turnuvası Red Bull Chess Masters’da en iyiler 3. sezonun şampiyonu olmak için yarışıyor. 16-70 yaş arasındaki lisanslı satranç oyuncularının mücadele ettiği Türkiye genelinde gerçekleştirilen 10 çevrim içi eleme sonrasında final masasında yer alacak 40 erkek ve 40 kadın finalist belirlendi. Bu sene ilk kez hem elemelerin hem de finallerin tamamen çevrim içi olduğu turnuvada Türkiye’nin en iyi kadın oyuncusunu belirleyecek kadınlar finali 30 Mayıs’ta, en iyi erkek oyuncuyu belirleyecek açık kategori finali ise 31 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay her iki finale de katılım sağlayacak.

"Dünyada en özel turnuvalar arasında"

Red Bull Chess Masters’ın çok özel bir turnuva olduğunu söyleyen Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, "3 yıldır özel konukları ve sporcularımızın başarılı performansları ile renkli görüntülere sahne oluyor. Turnuvamızı dünyadaki diğer turnuvalarla karşılaştırdığımız zaman içeriği açısından en öne çıkan en özel turnuvalar arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Final organizasyonu ve final müsabakaları da yine adından söz ettirecek. Ülkemizin yetiştirdiği en başarılı kadın ve erkek sporcular finalde bir araya gelecek. Tüm katılımcı sporcularımıza finalde başarılar dilerim" dedi. Turnuvanın finalinde büyük bir sürpriz de satranç tutkunları ile buluşacak. Satranç Olimpiyatları’nda 9 altın madalya sahibi olan Azeri büyük usta Şehriyar Memmedyarov, 31 Mayıs tarihinde gerçekleşecek açık kategori finali sırasında chess24 Türkçe ekibinden Sabri Can Onay Yontar ile gösteri maçında karşı karşıya gelecek. Memmedyarov aynı zamanda yorumcu olarak da finale katılım gösterecek.

YORUM EKLE
Gönder

banner3205

banner3197

banner2251

banner3196