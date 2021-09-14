Red Bull Cliff Diving’in İrlanda ayağında kazananlar Rhiannan Iffland ve Gary Hunt oldu

Dünyanın en prestijli atlayış serisi Red Bull Cliff Diving’in İrlanda’da gerçekleştirilen etabının birincileri belli oldu. İrlanda’da, Downpatrick Head’de düzenlenen heyecanlı mücadeleyi kadınlarda Rhiannan Iffland, erkeklerde Gary Hunt kazandı. Mostar’da, zirveyi yeniden ele geçiren Gary Hunt, İrlanda’da da zirveyi kimseye bırakmadı. Sporcuların mücadelesi, 22 Eylül’de İtalya’nın kuzeyindeki Puglia kentinde devam edecek.
Eşsiz bir güzelliğe sahip olan Downpatrick Head’deki heyecan dolu mücadelenin ardından kadınlarda Rhiannan Iffland’ın, erkeklerde Gary Hunt’ın genel klasman liderliği devam etti. Red Bull Cliff Diving’de sporcular, 22 Eylül’de İtalya’nın Puglia kentinde atlayış yapacak.