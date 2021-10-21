Türkiye’nin en sıra dışı dağ bisikleti yarışı Red Bull Dawn till Dusk heyecanı Kapadokya’yı saracak. Türkiye’de bir benzeri olmayan yarış, 23 Ekim Cumartesi günü gün doğumu ile başlayacak ve gün batımına kadar devam edecek. 4 etap ve 35 kilometre sonunda bir kişi mutlu sona ulaşacak.

Zorlu formatıyla daha önce hiç görülmemiş bir bisiklet organizasyonu olan Red Bull Dawn till Dusk heyecanı Kapadokya’da yaşanacak. Dağ bisikleti yarışlarına yeni bir soluk getiren mücadele 23 Ekim’de gün doğumundan gün batımına kadar hem katılımcılara hem de izleyenlere adrenalin dolu bir gün yaşatacak. Eşsiz manzarasıyla ziyaretçilerini kendine aşık eden Kapadokya’da dağ bisikleti severler, dağ bisikletindeki 3 disiplin, cross-country, downhill ve enduroyu tek yarışta izleme şansına sahip olacaklar.

Bisikletçiler, 4 etap ve toplam 35 kilometre sonunda Aşk Vadisi ve Kızıl Vadi’den geçip Uçhisar Kalesi’ndeki bitiş noktasına ulaşmaya çalışacak. Shimano ve Cyclist Türkiye partnerliğinde gerçekleştirilen Red Bull Dawn till Dusk’ta şampiyon 4 etap puanından geçerli olan 3’ünde en yüksek puanı alan katılımcı olacak.

Red Bull Dawn till Dusk hakkında

Dünyanın en ilginç ve zorlu dağ bisikleti yarış formatlarından biri olan Red Bull Dawn till Dusk, gün doğumundan gün batımına kadar süren bir dağ bisikleti yarışı. Kapadokya’da günün ilk saatlerinde başlayacak etkinlikte sporcular Türkiye’de ilk kez bir dağ bisikleti yarışında üç disiplinde de mücadele edecek. Cross-country, downhill ve enduro disiplinlerinin hepsini içinde barındıran Red Bull Dawn till Dusk’ta bisikletçiler 1 günde 4 etap ve 35 kilometreyi tamamlamaya çalışacak. Sporcuların her etapta elde ettikleri dereceler, o etaba katılan bisikletçi sayısından çıkarılarak etap sonucu elde edilecek. En iyi 3 etap sonucunun değerlendirmeye alınacağı yarışta dereceye girmek için, tüm etaplara katılma zorunluluğu bulunuyor.