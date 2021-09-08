Red Bull Flick yeni sezonda ilk finalistler belli oldu

Red Bull Flick 2021’de çevrimiçi ve çevrimdışı elemeler tamamlandı. Toplamda 5 çevrimiçi, 11 şehir elemesi olmak üzere 16 elemeden başarıyla ayrılacak 16 takımın play off turuna kalacağı turnuvada Thundergiller, Alpartaytay23 ve ThunderBoltsGG takımları üst tura adını yazdırdı. Finalde kupaya uzanacak takım, Helsinki Invitational’a katılma hakkı kazanacak.

Red Bull Flick, yeni şampiyonunu arıyor. Yenilenen 8 haritası ve ‘Yükseliş’ temasıyla oyunseverlerle buluşacak turnuvada play off’a yükselen takımlar belli oldu. CS:GO’da 2’ye 2 formatında mücadele ettikleri turnuvada 5 çevrimiçi eleme turunun ilkinde Thundergiller birinciliğe ulaştı.

Turnuvada; 11 şehir elemesinin ise ilk ikisi gerçekleşti. Ankara elemesinde Alpartaytay23 takımı, Bursa elemesinde ThunderBoltsGG takımı adını play off turuna yazdırdı. Toplam 16 eleme turunda başarılı olarak Play-off turuna yükselen takımlar, 7 Ekim’de İstanbul’da gerçekleştirilecek finaldeki 4 takımdan biri olabilmek için mücadele edecek.