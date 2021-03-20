Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri başlıyor

En rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.’nun Dünya Finalleri’ne Türkiye’ye ev sahipliği yapıyor. İstanbul’un en güzel noktalarının sanal dünyaya aktarılmasıyla başlayan ve 2 hafta sürecek gaming festivalinde sıra finallere geldi. 28 ülkeden 32 takımı ve 16 oyuncu şehrin tarihi noktalarında şampiyonluk için mücadele edecek.

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O.’da dünyanın en iyileri Türkiye’de buluşuyor. Türkiye dahil 28 ülkeden gelen dünyanın en önemli 32 takımı ve 16 oyuncusu, Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nde şampiyonluk için, sanal ortama aktarılan İstanbul’da mücadele etmeye başlıyor. 17 Mart’ta Sanal İstanbul’un açılmasıyla başlayan 13 günlük gaming festivalinde ilk şampiyon Hearthstone oyununda belli olacak. Ardından PUBG MOBILE Doğu, Teamfight Tactics ve PUBG MOBILE Batı finallerinde kazanan isimler belirlenecek.

İlk final Hearthstone’da yaşanacak

Şampiyonluk heyecanı 20 Mart tarihinde Kapalıçarşı’daki Hearthstone Dünya Finali ile başlayacak. Dünyanın en iyi oyuncuları Hearthstone oyununda şampiyon olmak için mücadele edecek. Hearthstone finalinde Türkiye’yi Canberk Binbay nam-ı diğer Cabixo temsil edecek. Finallerin heyecanı 22 Mart’ta oynanacak PUBG MOBILE Doğu finali ile devam edecek. 27 Mart’ta Ortaköy’de gerçekleşecek Teamfight Tactics 13 günlük festivalin üçüncü finali olurken, 29 Mart’taki PUBG MOBILE Batı finali ile heyecan noktalanacak. Teamfight Tactics finalinde Kaan Çekli (Fujitora) ve İlker Bozkurt (Overrated), PUBG MOBILE Batı Finali’nde ise Futbolist ve Blaze Esports Türkiye adına mücadele edecek.

Tek tıkla İstanbul’u gez

Mobil oyunseverlere önemli bir deneyim sunan Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nde 13 gün süreyle İstanbul’un en önemli noktaları sanal olarak gezilebiliyor. Aralarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Caddebostan, Galata Kulesi, Sultanahmet Meydanı, Balat ve İstanbul Boğazı’nın tam ortasında bir feribot gezisi de yer alıyor. Sanal İstanbul’da aynı zamanda heyecan verici canlı yayınlar, oyunlara ve etkinliklere dair birçok içerik ve mini oyunlar da yer alıyor. Bu simülasyon sayesinde katılımcılar, İstanbul’un daha önce ev sahipliği yaptığı büyük organizasyonlarla bu kez de dijital arenada buluşuyor. Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’ne dair daha fazla bilgi ve festivale ev sahipliği yapan sanal İstanbul’u gezme şansı RedBull.com/meo adresinde.

Tüm şehir oyun alanı

Red Bull M.E.O., Dünya Finalleri öncesinde şehri oyun alanına çevirmeyi sürdürüyor. Mobil oyunseverler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını Instagram üzerinden aktif olan AR filtresi ile en eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışıyor. Her hafta en iyi videoyu çeken ve belirtilen adımlarla Instagram hesabında paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin de sahibi oluyor. Bu eğlenceli deneyime katılmak için gerekli adımlar RedBull.com/ARmeo adresinde.