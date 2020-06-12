Red Bull M.E.O. geri dönüyor

Dünyanın en rekabetçi mobil oyun arenası Red Bull M.E.O. PUBG MOBILE oyunuyla geri dönüyor. Türkiye’nin her yerinden katılıma açık olan elemeler 17,20 ve 24 Haziran tarihlerinde, Türkiye Finali ise 4 Temmuz’da gerçekleştirilecek.