Red Bull Sky Tour Marmaris’te nefes kesecek

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC), 18-20 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de gerçekleştirilecek. Marmaris’teki büyük heyecanın açılışını ise Red Bull Sky Tour’un nefes kesici gösterisi yapacak. Red Bull pilotu Dario Costa, Marmaris’teki açılışta hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştireceği benzersiz bir gösteri uçuşu sergileyecek.

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından biri olan Dünya Ralli Şampiyonası’nda herkesin gözü gökyüzünde olacak. Red Bull pilotu Dario Costa, Red Bull Sky Tour’un ilk gösteri uçuşunu Marmaris’te gerçekleştirecek. Motor sporlarına verilen uzun aranın ardından yeniden gaza basan Dünya Ralli Şampiyonası’nın beşinci yarışına Türkiye ev sahipliği yapacak. Aralarında ralli efsanesi ve Red Bull sporcusu Sebastien Ogier’nin ve 5 Türkiye şampiyonluğu bulunan Adus Motorsport pilotu Red Bull sporcusu Yağız Avcı’nın da bulunduğu dünyanın en hızlı ve cesur ralli pilotları, 18-20 Eylül tarihleri arasında Marmaris’in zorlu bir o kadar da doğa harikası parkurlarında mücadele edecek. Red Bull pilotu Dario Costa da yarış tutkunlarına benzersiz bir gösteri yapmak için Marmaris’te olacak. İtalyan pilot, Marmaris’teki açılışta hız ve dengeyi akrobatik uçuşlarıyla birleştireceği bir gösteri uçuşu yapacak.

"İstanbul’un üzerinde uçmak inanılmazdı, sıra Marmaris’te"

Dünya Ralli Şampiyonası’nda da Red Bull uçağıyla benzersiz bir şov sergileyecek olan İtalyan pilot Dario Costa, "İstanbul üzerinde uçmak inanılmaz bir deneyimdi. O müthiş kalabalığı hiçbir zaman unutamayacağım. Şovun ardından o kadar güzel mesajlar aldım ki anlatamam. Şimdi sıra Marmaris’te" ifadesini kullandı.