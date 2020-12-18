Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, Dakar Rallisi’nde yarışacak

Ralli dünyasının en büyük efsanelerinde 9 kez Dünya Ralli Şampiyonası şampiyonluğu yaşamış olan Sebastien Loeb, dünyanın en zorlu yarışı olarak değerlendirilen Dakar Rallisi’nde mücadele edecek.
Geçen sene olduğu gibi bu sene de Suudi Arabistan topraklarında gerçekleştirilecek Dakar Rallisi’nde yine motosiklet, otomobil, kamyon ve ATV kategorilerinde şampiyonlar aranacak. Pilotların 3 Ocak 2021 tarihinden başlayarak 15 Ocak 2021’e kadar 12 etap geride bırakmaya çalışacakları dünyanın en zorlu yarışı Cidde’de tamamlanacak.
Loeb: Bu yolculuğun parçası olacağım için çok heyecanlıyımDakar Rallisi’nde 2017 yılında ikincilik, 2019 yılında da üçüncülük elde eden Red Bull sporcusu Sebastien Loeb, “Takımım BRX, 2021 Dakar Rallisi’nde büyük hedefleri var. Ben de bu yolculuğun bir parçası olacağım için çok heyecanlıyım. Çok tecrübeli bir takımız. Bu yılın şampiyonluk için en güçlü adaylarından biri olacağız” dedi.