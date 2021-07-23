Red Bull Street Style’da finalistler belli oldu

Dünyanın en iyi serbest stil futbol oyuncularını bir araya getiren Red Bull Street Style’da 2021 sezonunun finalistleri belli oldu.

Dünyanın dört bir yanından gelen serbest stil futbol oyuncularının hünerlerini göstermek ve sonunda da dünyanın en iyisi olmak için mücadele ettikleri Red Bull Street Style’da Dünya Finali’nde yer alacak oyuncular belli oldu. 60’tan fazla ülkeden katılımcıların yer aldığı turnuvada, 2021 elemeleri nefesleri kesti.

Sokak kültürü ve danstan etkilenen serbest stil futbolun en önemli turnuvası ve Dünya Şampiyonası olarak değerlendirilen Street Style’da eleme heyecan 1 Haziran’da başlamıştı. 27 günlük mücadele sonunda 16 erkek ve 8 kadın dünyanın en iyisi olabilmek için mücadele etme hakkı kazandı. Son şampiyonlar Erlend Fagerli ve Melody Donchet’in davet üzerine (wild card) ile katılacağı finaller ise kasım ayında canlı olarak gerçekleştirilecek. Red Bull Street Style’da şampiyonların performansları www.redbullstreetstyle.com adresinden yeniden izlenebiliyor.