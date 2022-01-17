Red Bull Uçuş Günü için başvurular başladı

Uçuş tutkunlarının birbirinden eğlenceli şovlarına sahne olacak Red Bull Uçuş Günü 3 yıllık aranın ardından geri dönüyor. 5 Haziran Pazar günü Caddebostan’da gerçekleştirilecek 5. Red Bull Uçuş Günü’ne kendilerinin tasarlayıp ürettiği uçuş araçları ile katılacak pilotlar için başvurular başladı.

Red Bull Uçuş Günü, İstanbul’u uçuş moduna almak için geri dönüyor. 5 Haziran’da Caddebostan Sahili’nde gerçekleştirilecek etkinlikte bir kez daha dörder kişilik takımlar, kendi tasarladıkları el yapımı uçuş araçlarıyla 6 metre yüksekliğinde bir rampadan suya atlayacak. Etkinlikte 3 yıllık bir aranın ardından tekrar İstanbul’da yüz binlerce insanı buluşturmak amaçlanıyor.

2019 yılında 200 bin kişiyi ağırlayan Caddebostan Sahili, 5 Haziran Pazar günü Uçuş Günü’ne bir kez daha ev sahipliği yapacak. Jüri, yarışmacıları sadece uçuş mesafesiyle değil aynı zamanda tasarladıkları aracın oluşumuna ve uçuşun hemen öncesinde gerçekleştirilecek performanslara göre değerlendirecek. Etkinliğe uçma hayali kuran herkes katılabilecek. İnsan gücüyle çalışan uçuş aracı tasarlayacak kadar geliştirilmiş ve yüzbinlerin önünde şov yapacak kadar cesur pilotlar, takımlarını kurup unutulmaz bir uçuş deneyimi yaşayabilecekler. Her zaman büyük ilgi gören etkinlik için başvurular 13 Mart’a kadar devam ediyor. Özgün uçuş araçları ve eğlenceli şovları ile gökyüzünün yeni kahramanları olmak isteyen takımlar internet üzerinden başvuru yapabilecek.

İlk olarak 1992 yılında Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Red Bull Uçuş Günü, gördüğü büyük ilginden sonra tüm dünyaya yayıldı. Red Bull Uçuş Günü’nde en uzun mesafe rekoru 78.6 metre mesafe ile California’da yapılan etkinlikte “The Chicken Whisperers” takımının olmuştu. Türkiye’ye ilk kez 2008’de ’Flugtag’ adıyla gelen Uçuş Günü’nde Türkiye rekoru ise 30.9 metrelik atlayışıyla Angara Börds takımının elinde bulunuyor. İstanbul’da en son 2019 yılında Caddebostan’da gerçekleştirilen etkinliği 200 bini aşkın kişi takip etmiş ve Coffee Lovers takımı Türkiye birincisi olmuştu.