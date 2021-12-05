Reha Erginer: “Taktik anlamda her şeyi yaptık ve kazandık”

Ümraniyespor deplasmanında uzatma dakikalarında 2-1’lik galibiyete uzanın Boluspor’da Teknik Direktör Reha Erginer maçın ardından konuştu. Taktik anlamda her şeyi yaptıklarını ve kazandıklarını söyleyen Erginer, seri galibiyetler almak istediklerini dile getirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 15. haftasında Ümraniyespor’u deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başaran Boluspor’da Teknik Direktör Reha Erginer maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Maçtan önce 3 puan almak istediklerini söylediğini hatırlatan Erginer, “Buraya kazanmaya geldiğimizi söylemiştim. Geçen hafta da Eyüpspor karşısında galip gelmiştik ve bu maçla birlikte, o galibiyet de anlamlı hale geldi. Üst tarafa tutunmak istiyorduk. Taktik anlamda oyuncular her şeyi yerine getirdi. 2 takım için de zevkli bir mücadele ortaya çıktı. İç sahada başarılı grafiğimiz vardı, bunu dış sahaya da taşımak istiyorduk. Oynadığımız rakibin ligin lideri olması da galibiyeti anlamlı kıldı. Eyüp maçından sonra oyuncuların da özgüveni arttı. İnşallah iç sahadaki maçla beraber bu galibiyet serisini devam ettirmek istiyoruz. Camiamıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.