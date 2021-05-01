Reha Kemal Erginer: "Ne olursa olsun 1 puan 1 puandır"

Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, İstanbulspor maçından sonra yaptığı açıklamada, "Öne geçtiğimiz karşılaşmada bildiğimiz bir gol de yedik. Yoksa buradan 3 puan alıp da gidebilirdik. Ne olursa olsun 1 puan 1 puandır" dedi.TFF 1. Lig’in 33. haftasında Boluspor deplasmanda karşılaştığı İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Boluspor Teknik Direktörü Reha Kemal Erginer, "Ligin son maçlarını oynuyoruz. Konum olarak 4 hafta önce ligdeki konumumuzu şekillendirdik. Önemli bir 4 hafta vardı. Hem planlama hem de organizasyon anlamında önemliydi. Dış sahada galibiyet serimizi devam ediyordu. İç sahada da kötü bir performansımız var. Buraya sanki ilk maçımızı oynar gibi, en önemli maçımıza çıkar gibi çıkmak istedik. Ağırı sıcak havada oynanan bir maçtı. İki takım oyuncuları da zorladı. Çünkü hava sıcaklığı var, oruç tutan oyuncular var. İki takım topa sahip olmayı seven takımlar. Öne geçtiğimiz karşılaşmada bildiğimiz bir gol de yedik. Yoksa buradan 3 puan alıp da gidebilirdik. Ne olursa olsun 1 puan 1 puandır. İki takımı tebrik editörüm. İstanbulspor’a başarılar diliyorum" diye konuştu.