Rekorların parkurunda ’Yıldız Atletler’ sahne alacak

Dünyanın en iyi yarı maratonları arasında yer alan İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart 2022 Pazar günü 17. kez koşulacak. Tarihi Yarımada’da gerçekleştirilecek yarışta, parkura çıkacak elit atletlerin listesi belli oldu.

Spor İstanbul tarafından düzenlenen İstanbul Yarı Maratonu, 27 Mart 2022 Pazar günü 17. kez start alacak. 21K ve 10K olmak üzere iki kategoride gerçekleştirilecek yarışta, paten tutkunları da parkura çıkacak. Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) 2021 yol yarışları değerlendirme listesinde en yüksek puanı alarak ilk sıraya yerleşen maraton, rakım farkı bulunmayan parkuru ile her koşucuya -en hızlı yarı maraton- derecesini yapma olanağı tanıyor.

8 bin yıllık tarihi dokuya sahip güzergâhta koşulacak

Suriçi’nin eşsiz manzarasında koşulacak Elite Label kategorisindeki yarış, 8 bin yıllık tarihi dokuya sahip güzergâhıyla katılımcılara benzersiz bir deneyim sunuyor. Dünyanın en iyi elit atletleriyle birlikte koşmak isteyenler için N Kolay 17. İstanbul Yarı Maratonu kayıtları 1 Mart 2022 Salı günü sona erecek.

İstanbul Yarı Maratonu kayıt işlemleri www.istanbulyarimaratonu.com adresinden gerçekleştiriliyor.

Elit atlet listesi belli oldu

İstanbul Yarı Maratonu, geçtiğimiz yıl kadınlar kategorisinde yarı maraton dünya rekorunun kırılmasına sahne oldu. 17. İstanbul Yarı Maratonu bu yıl da dünyanın en iyi elit atletlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Toplam 72 elit atlet İstanbul’da en iyi derecesini yapmak için parkura çıkacak. Maratonda bu yıl yarışacak Türk atletler arasında Yasemin Can ile Yayla Günen kadınlarda; Aras Kaya ile Onur Aras ise erkeklerde en iyi dereceye sahip isimler olarak öne çıkıyor. İstanbul Yarı Maratonu’na katılacak en hızlı 10 kadın ve 10 erkek atletin en iyi dereceleri şöyle:

Kadınlar

Hellen Obiri (Kenya) 1:04:22

Tsehay Gemechu (Etiyopya) 1:05:08

Hawi Feysa (Etiyopya) 1:05:41

Nigsti Haftu (Etiyopya) 1:06:17

Yasemin Can (Türkiye) 1:06:20

Bekelech Gudeta (Etiyopya) 1:06:54

Pauline Esikon (Kenya) 1:07:15

Stella Rutto (Kenya) 1:07:45

Ayinadis Teshome (Etiyopya) 1:08:18

Daisy Kimeli (Kenya) 1:08:34

Erkekler

Daniel Mateiko (Kenya) 58:26

Rodgers Kwemoi (Kenya) 58:30

Solomon Berihu (Etiyopya) 59:17

Esa Huseyidin (Etiyopya) 59:32

Gizealew Abeje Ayana (Etiyopya) 59:39

Edmond Kipngetich (Kenya) 59:41

Ezra Kipketer Tanui (Kenya) 59:43

David Ngure (Kenya) 59:44

Abayneh Ayele (Etiyopya) 59:59

Hillary Kipchumba (Kenya) 1:00:01