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Rezan Epözdemir: "Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya gelerek birçok konuyu çözebilir. Azami nezaket olmalı. Fakat Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz. Bu hayatın doğal akışına, mantık - fizik kurallarına aykırı."

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Rezan Epözdemir: "Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya gelerek birçok konuyu çözebilir. Azami nezaket olmalı. Fakat Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz. Bu hayatın doğal akışına, mantık - fizik kurallarına aykırı."

Rezan Epözdemir: "Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya gelerek birçok konuyu çözebilir. Azami nezaket olmalı. Fakat Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz. Bu hayatın doğal akışına, mantık - fizik kurallarına aykırı."
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Rezan Epözdemir: "Galatasaray ile Fenerbahçe bir araya gelerek birçok konuyu çözebilir. Azami nezaket olmalı. Fakat Fenerbahçe ile Galatasaray dost olamaz. Bu hayatın doğal akışına, mantık - fizik kurallarına aykırı."

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