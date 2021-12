Rezan Epözdemir: "Galatasaray Spor Kulübü derneği yönetim kurulundaki görevimden istifa etmiyorum"

Galatasaray’a karşı yapılan sistematik haksızlıklar karşısında gerekli tepkinin verilememesi, hak ve menfaatlerin yeterince savunulamamasının Sportif A.Ş’deki görevlerinden istifa etmesinin en önemli gerekçelerinden olduğunu söyleyen Rezan Epözdemir, Galatasaray Spor Kulübü derneği yönetim kurulundaki görevlerinden de genel kurul iradesine saygısızlık olmasın diye istifa etmediğini belirtti.

Galatasaray Sportif A.Ş’deki görevinden istifa eden Rezan Epözdemir, İstanbul’da bir otelde düzenlediği basın toplantısıyla açıklamalarda bulundu. Görev sırasında yaptığı çalışmalar hakkında bilgi vererek konuşmasına başlayan Epzödemir, "Galatasaray’ın maruz kaldığı sistematik ve kategorik haksızlıklar karşısında zaman zaman yalnız kalsam da, dilim döndüğünce Galatasaray’ın hak ve menfaatlerini, Galatasaray kültür ve erdemine yakışır şekilde savunmaya çalıştım. Galatasaray’da iki tane temel tüzel kişilik var. Galatasaray Sportif A.Ş yüzde 40’ı halka açık anonim şirket. Yüzde 60’ının sahibi dernek. Futbol şubesinin bağlı bulunduğu, bütün futbol operasyonlarının yapıldığı ve futbola ilişkin kararların alındığı yer. Ben de burada başkan vekilliği ve yönetim kurulu üyeliği ifa ediyorum. Sportif A.Ş. ile ilgili konuşacağım. Geldiğimiz noktada büyük bir onur ve şerefle ifa ettiğim Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekilliği ve yönetim kurulu üyeliğimden bugün itibariyle notere yolladım ve bu görevlerimden istifa ettim. Gerekçeleri var. Galatasaray’ın zarar görmemesi için kısa ve yüzeysel değerlendirmede bulunacağım" diye konuştu.

"Gerekli tepkinin verilememesi en önemli istifa gerekçelerimden biri"

Futbol takımının maruz kaldığı haksızlıklara değinen Rezan Epözdemir, "Futbol takımımızın maruz kaldığı ve hemen hemen her müsabakada artarak devam eden hakem hatalarından bahsetmek istiyorum. Bana göre Galatasaray’a karşı yapılan sistematik haksızlıklar karşısında gerekli tepkinin verilememesi, hak ve menfaatlerin bana göre yeterince savunulamaması en önemli istifa gerekçelerimden birisi bu. Ben görevimi vicdanen yaptığımı düşünüyorum. Başkanımızla 3 aydır her maçtan sonra sessiz kalınmaması, bir irade ortaya konulmaması, Galatasaray’ın hak ve menfaatlerinin savunulmasına dair çabamı, düşüncelerimi ve önerilerimi paylaştım. Görüş ve önerilerimi sundum. Bir duruş sergilenmesi gerektiğini, Galatasaray’a karşı yapılan sistematik ve kategorik haksızlıklara karşı bir duruş sergilenmediğine dair algı uyandığını ve bizlere zarar verebileceğini, bu konuda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini söyledim. Başkan her seferinde dinledi. Hemfikir olmadığımızı söyledi. Son kararı başkan verir. Ben bunu içeride 3 ay boyunca her seferinde söyledim. Geldiğimiz noktada bu görüş, düşünce ve kaygılarımı iletmeme rağmen başkan demokratik bir bilinçle dinledi ve kabul görmediğini gördüm, hissettim. Bu haklı galibiyet meselesi ve sonrası yalnızlaştırılma sürecim, o da beni üzdü. Orada çıkışım kişisel bir şeydi. Bu süreçte yalnızlaştırıldığımı gördüm, hissettim ve o beni üzdü. O zaman başkana istifamı verdim. Başkanımız uygun görmedi. Galatasaray’a hizmet etmemi söyledi" şeklinde konuştu.

"Erol Bilecek 5 defa aradı"

Fenerbahçe ile oynanan kadın futbol maçında yaşanan olaylarla ilgili olarak ise Epözdemir, "Kadına şiddet ile ilgili bir müsabaka yaptık. Sosyal sorumluk projesiydi. Erol Bilecik’in maçtan hemen sonra bu amaca gölge düşürecek şekilde bana göre yakışıksız ve kabul edilemeyecek açıklamaları var. Orada kadına şiddete sosyal sorumluk projesi yapıyoruz. Bu açıklamaya karşı kurumsal ve bireysel cevap verilmesi gerekir diye düşünüyorum. Bu konudaki hassasiyetimi de başkanımıza söyledim. Fakat bu konuda da hassasiyetlerimiz gözetilmedi. Erol Bilecek maçtan sonra 5 defa aradı. Görüşmek istediğini söyledi. Cevap yazdım. Bunun yakışıksız olduğunu, kabul edilemez olduğunu ve ayıp bir mesaj olduğunu, Galatasaray’dan kamuoyu nezdinde özür dilememesi halinde bir daha beni aramamasını söyledim. Yazılı mesajım duruyor. Bireysel olarak bu tepkiyi verdim. Bir mesaj yayımlamış ve özür ifadesi göremedim. Erol Bilecik’e yakışan hatasının farkına varıp, düzeltmesi gerek. Galatasaray ile Fenerbahçe Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütleri. Bir araya geldiğinde Türk futbolunun temel sorunlarını çözebilir. Kulüpler arasında azami düzeyde nezaket olmalıdır. Çünkü bunun sokağa yansıması ağır ve travmatik olabilir. Galatasaray ile Fenerbahçe dost olamaz. Bu hayatın olağan akışına aykırı. Bu projelerin de yanlış olduğunu düşünüyorum. Bunu da söyledim" açıklamasında bulundu.

Anlattığı konularla ilgili Başkan Burak Elmas ve futbol şubesine ilişkin olarak derin fikir ayrılıkları oluştuğunu söyleyen Rezan Epzödemir, "Galatasaray Sportif A.Ş. başkan vekilliğinden ve yönetim kurulu üyeliğinden bu sebepler itibariyle istifa ettim" dedi.

"Galatasaray Spor Kulübü Derneği yönetim kurulundaki hiçbir görevimden istifa etmiyorum"

Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ndeki başkan yardımcısı ve yönetim kurulu üyeliğinin devam ettiğini aktaran Epzödemir, "Buradaki görevlerimden de istifa etme niyetim vardı. Başkan ile paylaştım. Son 3 gündür 3 eski başkanımız aradı, güzel şeyler söyledi. Eski yöneticilerimiz aradı. Galatasaray Genel Kurulu iradesiyle seçildik. 1541 oyla seçildik. Bütün bu konuşmalardan sonra şunu söylediler; ‘Galatasaray’ın sizin mücadelenize ihtiyacı var’ dediler. Galatasaray’ın devam eden 1216 davası var. Ada davası var. Çok önemli. Devam eden devasal hukuki sorunları var. Yarım bırakılması gündemde olan projeler var. Başkan benimle ilgili güzel bir açıklama yapmış. Galatasaray genel kurul iradesine saygısızlık yapmamak ve Galatasaray’ın geleceği için, hak ve menfaatleri için bir duruş ortaya koymak, orada dilim döndüğünce temsil etmek, Galatasaray’ın değerlerine uygun davranmak ve içeride tarihe not düşmek adına karar alma mekanizmasına yardımcı olmak istiyorum. Genel kurul iradesine saygısızlık olmasın diye Galatasaray Spor Kulübü Derneği’ne ilişkin görevlerimden istifa etmiyorum. Dün başkan ile 1 saatlik bir görüşme yaptık. Akşam görüşecektik. Başkanımıza buraya gelmeden önce telefonla bildirdim. Katkı sunmaya ve destek olmaya devam edeceğim. Galatasaray Spor Kulübü Derneği yönetim kurulundaki hiçbir görevimden istifa etmiyorum. Sportif A.Ş’deki görevimden istifa ettim" diyerek sözlerini tamamladı.