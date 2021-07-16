Rezan Epözdemir: "TFF yönetimi 4 gündür talebimize karşı karar vermemek için toplanmadı"

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Türkiye Futbol Federasyonu’nun Oğulcan Çağlayan’a lisans vermemesiyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "4 gündür TFF yönetimi bu talebimize karşı karar vermemek için inanılmaz bir şekilde toplanmadı. Durumdan haberdar olmalarına rağmen ne yazık ki yönetimi toplamadılar" dedi.

Galatasaray Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Oğulcan Çağlayan’a Türkiye Futbol Federasyonu’nun lisans vermemesi gelişmeleriyle ilgili GS TV’de açıklamalarda bulundu. Oğulcan Çağlayan ile ilgili olayın geçtiğimiz sezon içerisinde yaşadığını hatırlatan Epözdemir, "TFF Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na başvuru yapılmıştı. UÇK bir haksız fesih olduğundan bahisle bizim de çok şaşırdığımız bir karara imza attı. 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL tazminattan hem Oğulcan’ı hem de kulübümüzü sorumlu tuttu. Oyuncuya 6 maç men cezası verildi. Tahkim Kurulu 3 maça indirdi fakat 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL’yi onadı. Biz adli yargıya gittik. Çünkü Tahkim Kurulu kararları Anayasa’nın 59. maddesine göre adli yoluna kapalı ama Tahkim Kurulu’nun mali sonuçlarına ilişkin kararları adli yargıya açık. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuru yaptık. Bu sezon itibariyle bizim yönetimiz döneminde transfer yasağıyla ilgili başvuru yaptık. TFF Yönetim Kurulu bu talebimizi reddetti. Tahkim Kurulu itirazımızı kabul etti ve transfer yasağını kaldırdı. Transfer yasağı kalktıktan sonra biz UEFA ile yazışmalar yaptık. UEFA’ya hem vergi dosyalarımız hem de Oğulcan Çağlayan meselesi ile ilgili. Bunlar çekişmeli alacaktır, hukuki süreç devam ediyor. Bölge Adliye Mahkemesi kararını temyize taşıdık. Dolasıyla kesin bir alacak değil. UEFA’nın da bize karşı dönüşü müspet oldu. Bu gelişmelerden sonra oyuncumuzun lisans ve vizesinin TFF tarafından tescil edilmesini bekliyoruz. Orada bir sıkıntı olduğunun söylenmesinin ardından 4 gün önce başvurumuzu yaptık. 4 gün içerisinde TFF Başkanvekiliyle ve genel sekreteriyle de görüştüm. Kendilerine özetle şunu söyledim. ’15 Temmuz 24.00’e kadar bizim UEFA’ya listeyi vermemiz lazım, bu konuda bir karar verin’ dedim. Müspet karar vermeniz lazım. Lisan ve vize konusunda hiçbir engel yok. UEFA ve Tahkim Kurulu’nun bakışı ortada. Talebimizi reddediyorsanız da biz hemen Tahkim Kurulu’na başvurup, Tahkim Kurulu nezdinde bu kararı kaldıracağımızı düşünüyoruz. Çünkü bu karar hukuk garabetidir. Hukuken ve fiilen kabul edilemez bir karardan bahsediyoruz. İyi niyetten uzak bir karar. 4 gündür TFF yönetimi bu talebimize karşı karar vermemek için inanılmaz bir şekilde toplanmadı. An itibariyle böyle bir karar verilmiş değil. Durumdan haberdar olmalarına rağmen 15 Temmuz 24.00’ün son dakika olmalarını bilmelerine rağmen ne yazık ki yönetimi toplamadılar. Türkiye’nin milli menfaatleri, uluslararası arenada mücadele edecek takımımızın PSV ile oynayacağı maç çok önemli. Buradaki hassasiyetleri anlatmamıza rağmen TFF Yönetim Kurulu çok ilginç bir şekilde karar vermedi. Biz dönüş şöyle oldu. ’Zaten 1 hafta sonraya kadar iki oyuncu değiştirme hakkınız yok, 1 haftaya kadar karar çıkar. O ikinci oyuncu hakkınız bu şekilde kullanırsınız’. Biz de kendilerine dedik ki, ’Transfer yapacağız bu süreçte. 2 oyuncu hakkımızı bu şekilde kullanacağız. Bizim 24.00’e kadar listeyi vermemiz lazım. Lütfen bu konuda hassasiyet gösterin. Olağanüstü bir durum. Yönetim kurulunuzu toplayın ve ne karar veriyorsanız verin’ dedik. Başkanımızın Burak Elmas katıldığı canlı yayında bu konuda gerekçesiz bir şekilde bu uygulamanın yapıldığını söylemişti. Hatta ’Benim bu yayındaki ifadelerim bekleniyor’ demişti. Galatasaray çok ciddi bir zarara uğramış oldu. Bir oyuncumuzu listeye bildirememiş olduk. Biz bu kararın hukuki dayanaktan yoksun ve mesnetsiz olduğunu düşünüyoruz. Çatı kuruluşu olan TFF’nin kendisinin çözümsüzlüğünün merkezi olduğunu düşünüyoruz. Bazen adil olmak kadar adil görünmek de önemlidir. Hukuk hepimize lazım. TFF’nin kurullarının ve kendisini, uygulamalarının ve kararlarının adil olmadığını ve adil görünmediğini de düşünüyoruz. Bu karar iyi niyetten uzak ve hukuksuz bir karardı. Bundan sonra federasyondan şöyle bir açıklama gelecektir. ’Galatasaray’ın 1 haftaya kadar 2 oyuncu değiştirme hakkı var. 1 haftaya kadar bu süreci nihayete erdireceğiz’. Ama biz 2 oyuncu hakkımızı transferlerden yana kullanmak istiyoruz. Galatasaray olarak sonuna kadar hak arama özgürlüğümüzü kullanacağız. Hukuki yollara başvuracağız. Bu konuda da olağanüstü çapa içinde bulunacağız. Bu sabah itibariyle TFF’ye de bu konudaki süreçle ilgili hukuki yollara başvurma hakkımızı saklı tuttuğumuzu, maddi ve manevi zararlarımızın tazmini hususundaki bütün haklarımızı da saklı tuttuğumuzu bildiren ihtarnamemizi keşide ettik" diye konuştu.

"Sonuna kadar hukuki haklarımızı kullanıyoruz"

Galatasaraylıların bu koltukları onlara emanet ettiğini ve görevlerinin sarı-kırmızılıların hak ve menfaatlerini sonuna kadar savunmak olduğunu vurgulayan Rezan Epözdemir, "Bütün hukuki yollara başvurduk. İhtarnamemizi keşide ettik. Zararımızın tazminine ilişkin hukuki adımları da atacağız. TFF’nin UEFA’nın çekişmeli alacak olarak kabul ettiği Tahkim’in de kesin bir karar yok, yargılama devam ediyor gerekçesiyle transfer yasağını kaldırdığı bir olayda bizim başvurumuzu kabul etmesi lazım. Aksi hukuk garabeti olur. Diyelim ki reddetti, Tahkim’e başvuracağız. Tahkim Kurulu’ndan da bu kararın kaldırılması kuvvetle muhtemel. Bir hafta içinde bu süreç tamamlanırsa bir şekilde bu hukuksuz kararın kaldırılacağını taahhüt ediyoruz. Ama bu iki kişilik listede Oğulcan Çağlayan olur mu, olmaz mı onu hocamızın takdiridir. O değerlendirmesini yapar. Federasyonunun an itibariyle toplanıp karar almaması Galatasaray Spor Kulübü’ne olan yaklaşımın en tip tezahürlerinden bir tanesi. Biz de buna karşı mukavemet gösteriyoruz. Sonuna kadar hukuki haklarımızı kullanıyoruz" şeklinde konuştu.