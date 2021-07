Rezan Epözdemir: “Transferler arka arkaya gelecek”

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, "Dün akşam itibarıyla Galatasaray’ın transfer tahtası açılmış ve transfer yasağı kaldırılmıştır" dedi.

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Transfer tahtasının açıldığını aktaran Epözdemir, "Bir kez daha ifade edeyim. 153 milyon TL’lik 2012 yılına ait loca ve VIP koltuk satışları nedeniyle Galatasaray Spor Kulübü’ne kesilen vergi cezasını mahkeme kararıyla 10 gün içerisinde iptal ettirdik. Tudor ile ilgili olan yükümlülüğümüzü kesinleşmiş kararı ifa ettik ve ödedik. Kıymetli sporcumuz Oğulcan ile ilgili Tahkim Kurulu’ndan transfer yasağını kaldırdık ve konuyu da yargıya taşıdık. Lisans kurulundan da dün itibarıyla yazımız geldi. UEFA’yla da her iki dilde yazışmalarımızı yaptık. Oradan da onaylarımızı aldık. Dün akşam itibarıyla Galatasaray’ın transfer tahtası açılmış ve transfer yasağı kaldırılmıştır. Galatasaray’ın vicdanı olan Galatasaraylılar merak etmesin; en kısa sürede onları heyecanlandıracak, Galatasaray’ın yarınlarını, umutlarını ve geleceğini garanti altına alacak bir projeksiyonu hayata geçireceğiz” dedi.

"Yoğun bir çaba içerisindeyiz"

Çok yoğun çalıştıklarını aktaran Epözdemir, “Olağanüstü bir çalışma süreci içerisindeyiz. Başkanımız ve kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte akşam 11’lere kadar çalışıyoruz. Galatasaray’ın çözülmesi gereken çok önemli, devasa sorunları var. Arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir çaba içerisindeyiz. Adım adım ilerliyoruz. Çok müspet gelişmeler de oldu bu on günlük periyot içerisinde. Futbol şubesi direkt sayın başkana bağlı. Fatih hocamızla sayın başkanımız birlikte çalışıyorlar. Çok ciddi projeler üretiyorlar. Orada olağanüstü bir birliktelik var açıkçası. Tabiri caizse bir bahar havası var Florya’da da. Başkan birebir görüşmeler gerçekleştiriyor. İhtiyaç olduğu sürece bizden de katkı istiyor. Yönetim kurulu üyelerimizden keza benzer yardımlar istiyor. Tabii biz kısa erimli pragmatizm kaygı ve semptomlarla sonuç almak yerine Galatasaray’ın geleceğini kurumsal temellerini oluşturmaya çalışıyoruz. Sürdürülebilir bir başarıyı ve istikrarı yakalama niyet ve irademiz var. Bunun için de 3 yıllık bir projeksiyonumuz var. Galatasaray’ın yarınlarını, umutlarını, geleceğini inşa etmeye çalışıyoruz. Başkanımız Burak Elmas’ın da bakış açısı ve perspektifi bu. Çok kısa sürede sağlıksız transferler yapmaktansa Galatasaray’ın önümüzdeki 3 yıllık projeksiyonunu ortaya koyan bir anlayışı egemen kılmaya çalışıyor. Sevgili hocamız Fatih Terim ile çok ciddi bir birliktelik ve çalışma var. Çok kısa sürede transferlerle ilgili gerekli hukuki, fiili adımları atacağız. Biliyorsunuz bu konuda hukuki engellerimiz de vardı. Dün akşam itibariyle onları çözdük, nihayete erdirdik. Çok ciddi sorunlarımız vardı. Kısa sürede transferler gelecek, Galatasaraylılar müsterih olsun. Çok kısa sürede onların da arzu ettiği, Galatasaray’ın önümüzdeki 3 yılını inşa edecek, geleceğini, umutlarını güvence altına alacak transferler mutlaka gelecektir. Bizim amacımız kısa erimli adımlar değil de tamamen uzun soluklu kurumsal bir anlayışı egemen kılmak.”

"En kısa sürede meseleyi resmiyete dökeceğiz"

Başkan Yardımcısı Rezan Epözdemir, Teknik Direktör Fatih Terim ile yakında imzaların atılacağını aktarırken, "Başkanımız başkan seçildikten hemen sonra hocamızı aradı. Hocamız Divan kurulu üyesi, Galatasaray efsanelerinden biri. Sayın başkanımız geçmişte de kendisiyle çalıştı. Başkanımızın 25 yıllık bir tecrübesi var geçmişten gelen. Galatasaray’ın kurumsal hafızalarından bir tanesi genç yaşına rağmen. Sayın hocamız da sağ olsun Galatasaray için ciddi bir fedakarlık yaptı. Her Galatasaray’ın göstermesi gereken feraseti gösterdi ve Galatasaray efsanesi olarak geldi Florya’da çalışıyor. Fiili ve fiziki imzaların ehemmiyeti yok önemli olan gönüllerdeki imza. Bu konuda bir sorun, sıkıntı yok. Dediğim gibi dün itibariyle hukuki sıkıntıları aştık. En kısa sürede meseleyi resmiyete dökeceğiz. Önemli olan gönüllerde imzanın atılması. Florya’da bir bahar havası var. Hocamız, başkanımız olağanüstü bir uyum içerisinde kıymetli yönetim kurulu üyelerimizle birlikte çalışıyoruz. En kısa sürede imza gelecektir” dedi.

Rezan Epözdemir, açıklamaları şöyle sürdürdü:

“19 Haziran’da seçim nihayete erdi. Galatasaray biliyorsunuz Türkiye’nin en büyük sivil toplum örgütü. 30 milyon taraftarıyla insanlığın doğduğu, uygarlığın yayıldığı, barışın, kardeşliğin kıblesi. Biz de orada bir teveccüh aldık Galatasaraylılardan. 21 Haziran’da mazbatamızı aldık, 22 Haziran’da da bir devir teslim oldu. Yaklaşık 10 gündür de görevdeyiz. Başkanımız hem kıymetli yönetim kurulu arkadaşlarımız, hem iştirak şirketinde çalışanlar hatta profesyonellerimiz akşam 11’lere kadar çalışıyorlar Galatasaray’ın geleceği için. Gelir gelmez ilk önce dernekle ilgili imza sirkülerimizi hemen çıkardık, sonrasında iştirak şirketlerimiz Mağazacılık A.Ş., Emlak A.Ş, Gayrimenkul A.Ş, Sportif A.Ş., Dijital A.Ş. için. Dijital A.Ş.’de Hande hanımın çok ciddi çalışmaları var. Galatasaray’ın kurumsallaşması adına çok önemli organizasyonları hayata geçiriyor. Bunlarla ilgili atamalarımızı yapmak için Genel Kurulu topluyoruz. İsimleri belirledik, Sportif A.Ş. halka açık olduğu için sermaye piyasası regülasyonuna tabi. 27 Temmuz’da onun Genel Kurulu olacak. Diğer şirketlerimizin Genel Kurulu çok daha hızlı. Arkadaşlarımız fiilen çalışmaya da başladı. Bu atamaları hayata geçirmeye çalıştık. Sonrasında duruma bakalım hukuki fotoğraf nedir dedik Galatasaray’da. Acaba geldiğimiz noktada ne gibi dernek veya iştirak şirketlerinin sorunları, problemleri var. Şunu gördük: iş, vergi, ceza, dernekler mevzuatı ve icra takipleri dahil 1296 dava dosyamız var. Kulübümüzün ve iştirak şirketlerimizin toplam 1296 dava dosyası. Sağlam kasımız hukuk olmalı. Galatasaray’ın çok kronikleşmiş problemleri var. Önemli bir hukuk ekibi oluşturduk. Petek hanım biliyorsunuz çok önemli bir profesyonel çok ciddi katkıları var on kişilik ekibiyle. Bir de hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcısı olarak ben, yine yönetim kurulumuzda çok değerli bir öğretim üyesi, hukukçu Polat Kalafatoğlu beyefendi var. Biz bu süreçlere el atmaya başladık. Onun dışında Galatasaray’da denenmemiş bir projeksiyonu hayata geçiriyoruz. Galatasaraylı hukukçulardan oluşan 6 kişilik akademisyen ve hukukçu ekibi oluşturduk, meccanen görev yapıyor bu arkadaşlarımız. Birçoğu öğretim görevlisi aynı zamanda uygulamacı, her biri kendi alanında uzman, tahkim süreçleri, şirket birleşmeleri, SPK mevzuatı gibi Yine çok önemli bir adım attık. Bankalar Birliği anlaşması, Kemerburgaz, Riva, Ada ile ilgili incelenmesi ve bilimsel görüşler hazırlanması için çalışma grupları oluşturduk. Bu çalışma grupları raporlarını tanzim edecekler, sonrasında sayın başkanımıza bir projeksiyon sunacağız. Yönetim kurulumuza getireceğiz orada ihtiyaç varsa hukuki aksiyonları atacağız. Riva, Kemerburgaz ve Ada ile ilgili hukuki, fiili adımlar çok soruluyor. Hiç merak etmesin Galatasaraylılar, müsterih olsunlar. Gerekli hukuki aksiyonların alınması gerekiyorsa alacağız. Biliyorsunuz Türk sporunun özellikle futbolun bütün paydaşları açısından en büyük travmalarından bir tanesi futbol disiplin yargılamalarının bağımsızlığı ve tarafsızlığı. Bunda da Galatasaray öncü oldu. Bir spor kulüpleri yasası hazırlanıyor bütün kulüpler gibi biz de görüşlerimizi toparladık, revize ettik ve gönderdik. Dün itibariyle de Polat Kalafatoğlu değerli meslektaşımız Kulüpler Birliği Vakfı toplantısına katıldı orada Tahkim Kurulu’nun tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini söylüyoruz, savunuyoruz. Bunun sıkıntılarını da çok yaşadım. Ne yazık ki bizim disiplin kurulumuz, uyuşmazlık çözüm kurulumuz, tahkim kurulu tarafsız ve bağımsız değil. Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi tarafından seçiliyor. Ücretini, maaşını, özlük ve sosyal haklarını Türkiye Futbol Federasyonu ödüyor, fiziki olarak konuşlanmış şekilde biz diyor ki bir defa oradaki harçlardan ödensin oradaki hakemlerin ücretleri, ekonomik bağımsızlığı böyle inşa edelim. İkincisi genel kurul idaresiyle seçilsin eğer bu yapı muhafaza edilecekse. Üçüncüsü de fiziki olarak başka bir yerde konuşlandırılması gerekir, ki organik, ekonomik, filli bağımsızlık olsun, aksi halde İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin Tahkim Kurulu’nun, Disiplin Kurulu’nun ve Uyuşmazlık Çözüm Kurumu’nun tarafsız ve bağımsız yargılama makamları olmadığına ilişkin içtihatları var son dönemde. Bu Türkiye’yi de çok zor durumda bırakıyor. İçe dönük bir mekanizma var. Anayasanın 59. maddesine göre Tahkim Kurulu kararlarına da yargı yolu kapalı. Bu konuda da öncü olduk. Sayın Kalafatoğlu dün Kulüpler Birliği toplantısında bir sunum yaptı. Oradan çıkan karar doğrultusunda Galatasaray, bu taslak çalışmayı hazırlasın Tahkim Kurulu’nun bağımsızlığıyla ilgili, o Kulüpler Birliği’ne sunulsun, Kulüpler Birliği üyeleri de gerekli katkıyı sunsun ve o haliyle Türkiye Futbol Federasyonu’na ve bakanlıklara gönderilsin denildi. Bu da bizim için son derece önemli ve kıymetli. Mukayeseli hukukta, İsviçre’de, Anglosakson ülkelerinde nasıl bu kurumların yapısı, futbol disiplin yargılamalarını yürüten makamların Mukayeseli hukuku da baz alarak evrensel, çağdaş, Türk futbolunun ihtiyacı olan, tarafsız, bağımsız yargılama kurullarını inşa etmek için bir çalışma yapıyoruz.”

"Kulübün kurumsal temellerini inşaa etmeye, üç yıllık bir projeksiyonu egemen kılmaya çalışıyoruz"

Kulübün mali durumu hakkında da konuşan başkan yardımcısı, "Son olarak sizin atıf yaptığınız aslında transferlerin gecikmesi meselesi sosyal medyada konuşuluyor. Biz oradaki reaksiyonu değil de Galatasaray Spor Kulübü’nün kurumsal temellerini inşaa etmeye, üç yıllık bir projeksiyonu egemen kılmaya çalışıyoruz. Ancak bizim hukuki problemlerimiz vardı. Bunlardan bir tanesi; transfer tahtamız kapalıydı. Niçin kapalıydı? Galatasaray’ın 370 milyon TL vergi borcu ve vergi cezası kesilmişti. Bunlar üç ayrı mahkemede yargılama konusu olmuş ve yargılama devam ediyor 2012, 2013 ve 2014 yıllarına ilişkin derneklerden Sportif A.Ş.’ye locaların devri, loca ve VIP koltukların devrine ilişkin cezalı tadilat yapılmış. Vergi daireleri, bu bir kiralamadır diyor ve toplam 370 milyonluk vergi borcu kesmiş. Bunlar dava edilmiş. Dava süreçleri sürüyor. UEFA nezdinde bunlar bizi sıkıntıya sokabilirdi. Yine 20 milyon TL’lik 2018 yılına ait bir stopaj cezası kesilmişti. Onun da davası açılmıştı mahkemeler nezdinde. Güzel bir haber verelim Galatasaraylılara; bu on günlük süreçte hukuk ekibimizle birlikte yaptığımız çok yoğun çalışmalarımız neticesinde öncelikle bu 20 milyon TL’lik iki mahkemede yürüyen, stopaj cezalarını iptal ettirdik. Dolayısıyla Galatasaray tüzel kişiliği ve iştirak şirketleri Sportif A.Ş. bu 20 milyon TL’lik vergi yükünden an itibarıyla kurtulmuş oldu. Yine 153 milyon TL’lik bu saydığım 370 milyonluk borcun bir dosyası (en büyük 153, 110 ve 100 milyonluk) vergi cezasını Vergi Mahkemesi’nde iptal ettirmiş olduk. Bu karar da bize ulaştı. Bu on günlük süreçte ciddi bir çalışma yürüttük ve bize nasip oldu. Diğer iki dosyada süreç sürüyor. Onlarla ilgili çalışmalar sürüyor. Umut ediyorum onlarla ilgili de müspet sonuç alacağız. Sadece vergi borçlarından toplamda 173 milyonu biz göreve geldikten sonra, bizim yönetimimiz iptal etti. Bu da Galatasaraylılar için çok kıymetli olsa gerek diye düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Transfer yasağının kalktığını belirten Epözdemir, "İkinci mesele transfer yasağında bir Igor Tudor ve Oğulcan Çağlayan problemimiz vardı. Tudor ile ilgili kesinleşmiş, ödenmesi gereken 840 bin Euro’luk bir borç vardı. Transfer tahtamız bu yüzden kapalıydı. Onu ödedik. Oğulcan Çağlayan bakımından da yaklaşık 1 milyon 400 bin Euro’luk Rizespor ile bir hukuki itilaf vardı. UÇK’dan karar çıkmıştı. Tahkim de onamış. Dolayısıyla transfer tahtamız 1 milyon 400 bin Euro’luk bu tazminat nedeniyle kapalıydı. Dolayısıyla biz önce TFF Yönetim Kurulu’na başvurduk. Tahkim Kurulu’na başvurduk. Bu konuda da bir müjdeli haber vereyim: Tahkim Kurulu itirazımızı kabul etti. Bunun çekişmeli bir alacak olduğunu iddia ettik. Belki de Türk futbol tarihinde ilk kez böyle bir karar oldu. Tahkim Kurulu itirazımızı kabul etti ve transfer yasağımızı kaldırdı. Sosyal medyada konuşulan ‘ön tedbir’ ifadesi doğru bir hukuk tabiri değil, transfer yasağımız kaldırılması kararı verildi. Biz Tahkim Kurulu’nun mali sonuçları olan kararlarının, adli yargıya açık olması gerektiğini düşünüyoruz. Yargıtay’ın da böyle kararları var. İstinaf mahkemesinde Oğulcan ile ilgili karara itiraz ettik. Oradan da daha önce emsali olmayan Tahkim Kurulu’nun tarafsız ve bağımsız olmadığından bahisle adli yargılanma, silahların eşitliği prensibi nedeniyle bu kararı da iptal ettirmek için çabamız var. Olursa da Türk futbol tarihinde, en azından futbol disiplin yargılaması açısından kararları bakımından bir emsal olacaktır. Bunu da istinaf mahkemesine taşıdık. Süreç devam ediyor. Lisans kuruluna çekişmeli Oğulcan Çağlayan dosyası ile ilgili dün itibarıyla başvurduk. Oradan da onayımızı aldık. UEFA nezdinde hem Türkçe hem İngilizce bu devam eden vergi yargılamasına konu olan 370 milyonluk dosya ile ilgili kazandığımız dosya dahil olmak üzere sonra Tudor ve Oğulcan dosyası ile ilgili bilgi verdik. Türkçe ve İngilizce olarak onaylarımızı aldık. Dün akşam itibarıyla Galatasaray’ın transfer yasağı bu hukuki gelişmeler neticesinde, Yönetimimizin başvurularıyla kalktı. Dün akşam itibarıyla Lisans Kurulu’ndan da takımımız için gerekli onaylar alındı. UEFA nezdinde bir sorun yok. An itibarıyla artık transferlerin resmiyete döküleceği günler yaşanabilecek. Galatasaraylılar müsterih olsun. Başkanımız ve hocamız çok çalışıyorlar. Bizler de kendilerine yardımcı olmaya gayret ediyoruz. En kısa sürede bu transferler resmiyete dökülecek" şeklinde konuştu.