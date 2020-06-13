Rıdvan Yılmaz, 77 dakika sahada kaldı

Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın tarafından Antalyaspor maçında ilk 11’de şans verilen Rıdvan Yılmaz, 77. dakikada yerini Caner Erkin’e bıraktı. Genç oyuncu bu sezon ikinci kez Süper Lig mücadelesinde forma giydi.

Beşiktaş’ın altyapısında yetişen 19 yaşındaki genç futbolcu Rıdvan Yılmaz, Antalyaspor karşısında oyuna ilk 11’de başlarken 77 dakika sahada kaldı. Hücumda etkili bir görüntü çizmesine karşın savunmada zaman zaman aksayan Rıdvan Yılmaz, 77. dakikada yerini Caner Erkin’e bıraktı. Bu sezon ilk olarak 19. haftada Göztepe deplasmanında sahaya çıkan ve 90 dakika oyunda kalan Rıdvan, Antalyaspor önünde bu sezon ikinci kez Süper Lig’de forma giyme şansı buldu.