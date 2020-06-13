Beşiktaş’ın altyapısında yetişen 19 yaşındaki genç futbolcu Rıdvan Yılmaz, Antalyaspor karşısında oyuna ilk 11’de başlarken 77 dakika sahada kaldı. Hücumda etkili bir görüntü çizmesine karşın savunmada zaman zaman aksayan Rıdvan Yılmaz, 77. dakikada yerini Caner Erkin’e bıraktı. Bu sezon ilk olarak 19. haftada Göztepe deplasmanında sahaya çıkan ve 90 dakika oyunda kalan Rıdvan, Antalyaspor önünde bu sezon ikinci kez Süper Lig’de forma giyme şansı buldu.
Rıdvan Yılmaz, 77 dakika sahada kaldı
BEŞİKTAŞ’TA TEKNİK DİREKTÖR SERGEN YALÇIN TARAFINDAN ANTALYASPOR MAÇINDA İLK 11’DE ŞANS VERİLEN RIDVAN YILMAZ, 77. DAKİKADA YERİNİ CANER ERKİN’E BIRAKTI. GENÇ OYUNCU BU SEZON İKİNCİ KEZ SÜPER LİG MÜCADELESİNDE FORMA GİYDİ.
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