Rıza Çalımbay: “Deplasman takımı olarak çok iyi bir şekilde mücadele ettik”

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “Kontra ataktan fırsatları değerlendiremedik. Sonlara doğru deplasman takımı olarak çok iyi bir şekilde mücadele ettik” diye konuştu.
“Boyd’un açıklaması iyi bir şey değil”Beşiktaş’tan kiralık olarak Sivasspor’da forma giyen Boyd’un maç sonunda, ‘Beşiktaş için de önemliydi. Sivasspor’a puan kazandırdık. Gol attığım için mutluyum. Hem Sivasspor’a hem de Beşiktaş’a yardım ettiğim için çok mutluyum’ açıklamalarıyla ilgili sorulan soruya cevap veren Çalımbay, “Boyd’dan haberim yok, yeni öğrendim. Böyle söylemesi doğru değil. Profesyonel bir oyuncu. Şu anda Sivas forması giyiyor. Ben de Beşitaşlıyım bunu gizlemedim hiçbir zaman. Futbol hayatım Beşiktaş’ta geçti. Başka yerde profesyonel futbolcu olarak ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Böyle açıklama iyi bir şey değil. Ama kötü niyetli açıkladığını düşünmüyorum. Kişi olarak mükemmel bir insan. Belki duygusal yönden bunu söylemiştir. Galatasaray’ın puan kaybettiği maçta söylenmesi doğru değil. O da Beşiktaşlı bende Beşiktaşlıyım. Ama bu tarafta bir sorumluluğumuz var. Beşiktaş maçında Boyd oynayacak, sakatlığı olmaz iyi durumda olursa. Orada Boyd takımına her şeyi verecektir” diye konuştu.