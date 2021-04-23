Polonya’nın başkenti Varşova’da devam eden Avrupa Güreş Şampiyonası’nda olimpiyat 2.’si güreşçi Rıza Kayaalp finale kaldı. Kayaalp, 130 kg yarı finalinde Alman rakibi Eduard Popp’u 5-0 öndeyken tuşla yenerek finale yükseldi.Rıza Kayaalp ilk turda Ukraynalı Aleksandr Chernetskyi’yi 10-1 sayı tuşuyla, çeyrek finalde ise Romen Alin Alexuc’u 8-0 sayı tuşuyla mağlup etmişti.
Rıza Kayaalp finalde
Polonya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası’nda mücadele eden Rıza Kayaalp, yarı finalde Alman rakibi Eduard Popp’u mağlup ederek finale kaldı.