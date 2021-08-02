Rıza Kayaalp olimpiyat üçüncüsü oldu

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları 10. gün heyecanıyla devam ediyor. Erkekler grekoromen stil 130 kilo yarı final maçında Kübalı Mijain Lopez Nunez’e 2-0 yenilen milli güreşçi Rıza Kayaalp, bronz madalya için İranlı Amin Mirzazadeh’in karşısına çıktı. Rakibi önünde müsabakanın başından sonuna kadar üstün bir oyun sergileyen Rıza, iki devre sonunda 7-2’lik skorla mücadeleden galip ayrıldı ve olimpiyat üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.Milli güreşçi Rıza Kayaalp, Hamit Kaplan’ın ardından üç olimpiyatta da madalya kazanan ikinci Türk güreşçi unvanıyla spor tarihine geçti.