Rize, Red Bull Formulaz’a hazır

Türkiye’nin renkli insanlarıyla dikkat çeken bölgesi Karadeniz’in gelenekselleşen tahta araba mücadelesi Red Bull Formulaz için geri sayım başladı. Red Bull ve Formulaz Derneği’nin 12. kez birlikte düzenleyeceği, Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde 22 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek yarışa 18 yaş üstü herkes katılabilecek.

Red Bull ve Formulaz Derneği’nin birlikte düzenlediği Red Bull Formulaz, 12. kez genç yaşlı herkesi bir araya getiriyor. 1900’lü yılların başlarında yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen, daha sonra ise halkın yoğun kullanımıyla popülerliği artan tahta arabalar, 22 Ağustos’ta Rize’nin Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde bir kez daha en hızlı olabilmek için mücadele edecek.

Uzun ve yoğun çalışmalar sonunda ortaya çıkan tahta araçların en büyük yarışı olarak bilinen Formulaz, bir kez daha kendine özgü kuralları ve eğlenceli parkuru ile hem katılımcılara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatacak. Türkiye’nin dört bir yanından gelen yarışmacılar, kendilerinin tasarladığı birbirinden ilginç tahta arabalarla 1.6 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.

Formulaz’ın bu seneki konuğu ise dünya şampiyonu Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı olacak. Aerobik cimnastik disiplininde Türkiye’nin en başarılı sporcusu olan Onbaşı, bu sene Bakü’de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası’nda muhteşem bir performansa imza atmış ve Büyük Kadınlar kategorisinde altın madalyanın sahibi olmuştu.

Formulaz’da yarışa katılan araçların tamamen tahtadan ve el yapımı olması gerekiyor. Araçların boyutları ise 170 x 70 santimetre ile sınırlı olacak. Yönlendirme için direksiyonu ve dört tekerleği bulunması şart olan araçlarda, tekerlek yükseklikleri de 25 santimetreyi aşamıyor. İçlerinde motor bulunmayan araçlar, yerçekimi ile yokuş aşağı hareket ediyor. Formulaz’ın Karadeniz kültürünü yaşatan bir başka özelliği ise tüm yarışmacıların giymesinin zorunlu olduğu kıl çorap ve kara lastik ayakkabılar.

40 yaş üstü katılımcıların ayrı bir kategoride yarıştığı Formulaz, 18 yaşını tamamlamış herkesin katılımına açık.