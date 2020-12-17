Rizespor’un Ricardo Friedrich planı!

Rizespor Yönetimi, devre arasında kaleci Gökhan Akkan’a iyi bir teklif gelmesi ve oyuncunun da kabul etmesi halinde transfere onay vermeyi düşünüyor. Gökhan’ın gitmesi durumunda Karadeniz ekibinin B planı hazır: Ricardo Friedrich.
Sezon sonuna kalabilirGökhan Akkan’dan para kazanmak isteyen Rize temsilcisi, milli kalecinin bu sezon kadroda kalması halinde, sezon sonunda gelecek olan teklifleri değerlendirecek. Ricardo Friedrich transferini de Gökhan’ın takımdan ayrılması doğrultusunda gerçekleştirecek olan Rizespor, devre arasında yaşanan gelişmeler doğrultusunda Friedrich’e teklifini yapmayı düşünüyor. Hafta içinde oynanan Hatayspor mücadelesinde başarılı bir performans sergileyerek Ankaragücü’nün aldığı galibiyette pay sahibi olan Brezilyalı kalecinin sözleşmesi sezon sonunda bitecek.