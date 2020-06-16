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Rodrigues yokları oynadı

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, Trabzonspor karşısında gösterdiği performansla adeta yokları oynadı.

Rodrigues yokları oynadı

Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, Trabzonspor karşısında gösterdiği performansla adeta yokları oynadı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Garry Rodrigues yokları oynadı. Kaleye yakın noktada topla buluştuğu 10 pozisyonda 8 kez topu kaybeden Yeşil Burun Adalı futbolcuya sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Rodrigues 88. dakikada yerini Ömer Faruk Beyaz’a bıraktı.

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