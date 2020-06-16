Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final 2. maçında Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan müsabakada sarı-lacivertli futbolcu Garry Rodrigues yokları oynadı. Kaleye yakın noktada topla buluştuğu 10 pozisyonda 8 kez topu kaybeden Yeşil Burun Adalı futbolcuya sarı-lacivertli taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Rodrigues 88. dakikada yerini Ömer Faruk Beyaz’a bıraktı.
Rodrigues yokları oynadı
Fenerbahçeli futbolcu Garry Rodrigues, Trabzonspor karşısında gösterdiği performansla adeta yokları oynadı.
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