Ronaldo’dan muhteşem başlangıç

Manchester United’a 12 yıl aradan sonra geri dönen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, ilk maçında iki kez fileleri havalandırarak, muhteşem bir başlangıç yaptı.

Premier Lig’in 4. haftasında Manchester United, Newcastle United’ı konuk etti. 12 yıl sonra eski takımına dönen Cristiano Ronaldo, maça damgasını vurdu. 11’de sahaya çıkan Portekizli yıldız, 45. dakikada fileleri havalandırarak, Manchester United’ı 1-0 öne geçirdi. İkinci yarının 56. dakikasında konuk takım Javier Manquillo ile eşitliği yakalasa da 62. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Ronaldo skoru 2-1’e getiren golü kaydetti.

80. dakikada Bruno Fernandes ve 90+1. dakikada Lingard’ın attığı gollerle de Manchester United, sahadan 4-1 galip ayrıldı.