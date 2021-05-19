Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş, Boğaz’ı geçerek Vodafone Park’a geldi. Tekneden inen Rosier, “İnanılmaz bir kutlama” derken, Yönetici Emre Kocadağ ise, “Donanmamızla geldik” ifadelerini kullandı.
Kocadağ: “Donanmamızla geldik”Beşiktaş Kulübü A Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emre Kocadağ da yaptığı açıklamada çok mutlu olduklarını ifade ederek, “Sezon belki istediğimiz gibi başlamadı ama bizler inandık. Bugün çifte kupamızı kutluyoruz. Boğaz’dan gelerek stadımıza ulaştık. Boğaz’dan geçerken bir de donanma gemisi vardı. Donanmamızla birlikte geldik” ifadelerini kullandı.