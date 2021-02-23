Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası’nda Tutku Yılmaz’dan yeni rekor

İstanbul’daki 7. Ruhi Sarıalp Atlamalar Kupası’nda birincilikler erkeklerde Enes Talha Şenses ve Metin Doğu tarafından paylaşılırken, kadınlarda Mesure Tutku Yılmaz zirveye çıktı. Tutku, 4.41 ile sırıkla atlamada yeni Türkiye rekoru kırdı.

Geçtiğimiz hafta sonu Balkan Salon Şampiyonası’nda üç rekor kıran Mesure Tutku Yılmaz, üç gün sonra Ruhi Sarıalp Kupası’nda da formunu sürdürdü. Mersinli 20 yaşındaki rekortmen, 1948 Olimpiyatları üçüncüsü Sarıalp anısına yapılan yarışmada 4.41’lik atlayışı yapıp sırıkla atlama büyük kadınlar ve U23 rekorunu bir santimetre geliştirirken, 4.45’teki denemelerinden sonuç alamadı.

Kadınlardaki dört branş sonunda World Athletics Değerlendirme Tablosu’na göre 1086 puan yapan Yılmaz, üç adımda 13.56 ile 1072 puan toplayan Tuğba Danışmaz’ın önünde birinciliği aldı. Yüksekçi Buse Savaşkan da 1062 puanla (1.84) üçüncü sırayı elde etti.

Erkeklerde ise Enes Talha Şenses ve Metin Doğu yüksek atlama mücadelesinde 2.15 ile yenişemeyince, birincilik ikramiyesini de paylaşmış oldu. Üçüncülük kürsüsü de ilginç bir şekilde yine aynı dereceyi yapan uzun atlayıcılar Muammer Demir ve Alper Kulaksız’a gitti.

Yarışmalarda puan tablosuna göre ilk 10 sırayı alan sporculara para ödülü, ilk üçe girenlere ise kupaları takdim edildi. Yarışmalara özel ödül koyan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Genel Sekreteri Neşe Gündoğan da müsabakaların sonunda erkekler kürsüsünün ödüllerini takdim etti.