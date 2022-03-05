RUNTALYA renkli görüntülerle başladı

Turizmin başkenti Antalya’yı, spor turizminin de önemli merkezlerinden biri haline getiren “Türkiye’de en fazla yabancı sporcunun katıldığı maraton” olma özelliğine sahip RUNTALYA, Minik Adımlar, Yüksek Topuklar Koşusu ve BabyRun ile renkli bir başlangıç yaptı.

Antalya’nın spor kimliğine büyük katkı sağlayan RUNTALYA Presented by Fraport TAV, dün akşam yapılan basın lansmanı ardından bugün gerçekleştirilen üç farklı yarış ile start aldı. Muratpaşa Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen ve halkın yoğun ilgi gösterdiği Minik Adımlar Koşusu, Yüksek Topuklar Koşusu ve BabyRun keyifli görüntülere sahne oldu.

Bir spor festivali şeklinde gerçekleşen maraton kapsamında günün ilk spor etkinliği çocukların spor aktivitelerine farkındalığını artırmak amacıyla düzenlenen Minik Adımlar Koşusu oldu. Yaşlarına göre 3 farklı grupta 4 ila 12 yaş arası yaklaşık 500 çocuğun katılım gösterdiği yarışta, minik adımların mücadelesi büyük takdir topladı. Yarış esnasında anne ve babaların pist kenarından çocuklarına verdiği destek de görülmeye değerdi. Yarış sonunda tüm katılımcılara madalya takdim edildi.

Günün ikinci etkinliği Yüksek Topuklar Koşusu’nda ise eğlence ve yarış bir aradaydı. 15 kadın, topukları en az 7 cm yüksekliğinde ve 1.5 cm kalınlığında olan ayakkabıları ile 100 metrede mücadele etti.

Bugün 3 farklı yarış ile start alan Runtalya, yarın koşulacak olan 42K, 21K ve 10K koşuları ile devam edecek.

Yarışma programı şöyle:

06 Mart 2022 - Pazar (Cam Piramit Önü)

08:00 Sporcu ve Protokolün Alanda Buluşması / Basın Kayıt

08:45 Tekerlekli Sandalyeli Engelliler Koşusu

09:00 Maraton Başlangıcı

09:15 Yarı Maraton Başlangıcı

09:45 10 KM Koşusu Başlangıcı

13:30 Ödül Töreni