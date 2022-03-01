RUNTALYA’nın onur konuğu: Gabriela Szabo

Bu yıl 6 Mart Pazar günü 17. kez koşulacak Türkiye’nin en büyük ‘lifestyle’ maratonu RUNTALYA’nın onur konuğu, olimpiyat ve dünya şampiyonu rekortmen atlet Gabriela Szabo olacak. Ünlü Rumen sporcu, Antalya’da koşu tutkunlarıyla buluşacak. Türk atletizminin sembol isimlerinden İsmail Akçay da koşunun Türkiye’den onur konuğu olarak Antalya’ya gelecek.

Türkiye’nin ilk ve en büyük ‘lifestyle’ maraton etkinliği olan RUNTALYA Presented by Fraport TAV, bu yıl dünyaca ünlü bir atleti ağırlayacak. 1990’lı yılların sonu ve 2000’lerin başında orta mesafede dünyanın en iyi atleti olarak gösterilen olimpiyat şampiyonu Rumen sporcu Gabriela Szabo, Antalya’da koşu tutkunları ile buluşacak.

Olimpiyat Oyunları’nda üç kez kürsüye çıkan Szabo, Sydney 2000’de 5 bin metrede şampiyon olurken, 1500 metrede de bronz madalya kazanmış, Atlanta 1996’da ise yine 1500 metrede gümüş madalyayı boynuna takmıştı. Parlak kariyeri boyunca üç kez dünya şampiyonu olan ve bir dönem Romanya Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev alan Szabo, ülkemizde eski milli atlet Süreyya Ayhan ile giriştiği rekabetle de adından söz ettirmişti. 3 bin metre Avrupa rekorunu 17 yıl boyunca elinde bulunduran Rumen atlet, kariyerinde 40’tan fazla büyük şampiyonada kürsüde yer aldı.

Bu yıl 6 Mart Pazar günü 17. kez koşulacak RUNTALYA basın lansmanına katılacak olan Gabriela Szabo, maraton öncesi etkinlikler ile koşu startında da hazır bulunacak.

Türkiye’den onur konuğu İsmail Akçay

Türk atletizminin sembol isimlerinden İsmail Akçay da koşunun Türkiye’den onur konuğu olarak Antalya’ya gelecek. 1968 Mexico City Olimpiyat Oyunları’nda maraton koşan ve 4. sırayı elde eden Akçay, aynı yıl Tokyo Maratonu’nda da 4. olmayı başarmıştı. 181 kez milli formayı giyen ve 1964-1975 yılları arasında koştuğu maratonlarla dünya çapında adından söz ettiren Akçay, dönemin en iyi 10 maratoncusu arasında gösterilmişti. İsmail Akçay adına her yıl, doğduğu şehir Balıkesir’de yol koşusu düzenleniyor.

Sporu ve sağlıklı yaşamı hayat tarzı olarak benimsemiş profesyonel ve amatör koşucular ile sivil toplum örgütleri ve markaları, bir festival atmosferinde buluşturan RUNTALYA Presented by Fraport TAV, bu yıl da üst düzey uluslararası bir katılıma sahne olacak. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehirler başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelecek koşucuların yanı sıra, 24 ülkeden bin 400’ü yabancı yaklaşık 8 bin 500 koşucu Antalya’da buluşacak.

5 Mart Cumartesi günü Muratpaşa Kent Meydanı’nda, Minik Adımlar Koşusu, Baby Run ve Yüksek Topuk Koşusu organize edilecek. 6 Mart Pazar sabahı AKM önünden saat 09.00’dan itibaren start alacak 10K, 21K, 42K ve 10K Corporate Run yarışları sonrası katılımcılar, yine aynı alanda ödüllerine kavuşacak. Koşu festivali, keyifli bir konser ve After Party etkinliği ile son bulacak.