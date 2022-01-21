Rus pasör çaprazı Nilüfer Belediyespor’da

Nilüfer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, pasör çaprazı olarak görev yapan Rus voleybolcu Natalia Dumcheva’yı kadrosuna kattı.

Sultanlar Ligi’nde mücadele eden Nilüfer Belediyespor, ara transfer döneminde kadrosuna yeni isimler katmaya devam ediyor. Daha önce smaçör Fulden Ural’ı renklerine bağlayan Nilüfer Belediyespor, bu kez pasör çaprazı mevkiine takviye yaptı. Yeşil mavi beyazlı ekip, son olarak İsviçre’nin Voley Lugano takımında forma giyen 30 yaşında ve 1.96 santim boyundaki Rus voleybolcu Natalia Dumcheva’yı transfer etti. Başarılı sporcu, Nilüfer Belediyespor Kulübü Başkan Yardımcısı Tamer İşler ile birlikte sözleşmeyi imzaladı.