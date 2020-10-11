UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup’ta A Milli Takım’ın, deplasmanda Rusya ile oynayacağı maç öncesinde 2 ülke federasyonu temsilcileri yemekte bir araya geldi. Moskova’da gerçekleşen yemeğe TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, Genel Sekreter Kadir Kardaş ile Rusya Futbol Federasyonu Başkanı Alexander Dyukov, Başkan Vekili Sergey Pryadkin, Genel Sekreter Aleksandr Alaev ve yetkililer katıldı. UEFA delegesi Olzhas Abrayev de yemekte hazır bulundu. Türkiye ile Rusya heyetleri arasındaki resmi yemek organizasyonu, karşılıklı hediye takdimleri ile son buldu.
Rusya-Türkiye maçı öncesi yemek organizasyonu
A MİLLİ TAKIM'IN RUSYA İLE KARŞILAŞACAĞI MÜCADELE ÖNCESİNDE İKİ ÜLKE FEDERASYONU TEMSİLCİLERİ MAÇ YEMEĞİNDE BİR ARAYA GELDİ.
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