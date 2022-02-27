banner4556

Ryan Babel bu sezon Süper Lig’deki ilk golünü attı

banner4664

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Çaykur Rizespor maçında penaltıdan attığı golle bu sezon Spor Toto Süper Lig’de ilk gol sevincini yaşadı. Babel daha önce UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya karşılaşmasında da 1 gol atmıştı.

Ryan Babel bu sezon Süper Lig’deki ilk golünü attı
banner4584

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Çaykur Rizespor maçında penaltıdan attığı golle bu sezon Spor Toto Süper Lig’de ilk gol sevincini yaşadı. Babel daha önce UEFA Avrupa Ligi’nde Marsilya karşılaşmasında da 1 gol atmıştı.

banner4336

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray evinde Çaykur Rizespor ile mücadele ederken sarı-kırmızılılarda 2-2’ye getiren golü Ryan Babel kaydetti. Mücadelenin 70. dakikasında kazanılan penaltıda topun başına geçen Hollandalı futbolcu meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

35 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’deki ilk golünü kaydetti. Babel bu sezon daha önce UEFA Avrupa Ligi’nde oynanan Marsilya müsabakasında 1 kez rakip fileleri havalandırdımıştı.

Mücadeleye yedek başlayan Ryan Babel 57. dakikada Emre Kılınç’ın yerine oyuna dahil oldu.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Galatasaray -Çaykur Rizespor maçını 35 bin 9 biletli...
Galatasaray -Çaykur Rizespor maçını 35 bin 9 biletli...
  1. SPOR

banner3841

banner4665

banner4578

banner4616

banner4666