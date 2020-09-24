Ryan Babel bu sezonki ilk golünü attı

Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Hajduk Split maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Mücadeleye 11’de başlayan 33 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.
Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Hajduk Split maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Galatasaray’ın Hollandalı futbolcusu Ryan Babel, Hajduk Split maçında attığı golle bu sezon ilk kez rakip fileleri havalandırdı.
Mücadeleye 11’de başlayan 33 yaşındaki futbolcu, 90 dakika sahada kaldı.